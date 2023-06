Hallan muerto a Jesús González, líder del PVEM en Copala, secuestrado en la víspera

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio de Copala, Guerrero, Jesús González Ríos, quien fue secuestrado este miércoles por un grupo de hombres armados, fue hallado muerto este jueves en el municipio vecino de Florencio Villarreal.

LEER OTRA INFORMACIÓN VIDEO. Asesinan a Hipólito Mora; fue atacado con fusiles anti blindaje

De acuerdo con información preliminar, el cadáver fue localizado en un camino de terracería rumbo a un balneario.

El miércoles, familiares del líder político realizaron un bloqueo en la carretera federal Acapulco- Pinotepa Nacional, para exigir que fuera localizado por las autoridades.

La familia dijo que González Ríos fue interceptado por un grupo de hombres armados cuando caminaba en el centro de Copala.

La noche del miércoles, a través de redes sociales, comenzó a circular un video de Jesús González Ríos en el que señala que recibió amenazas de muerte de un grupo armado.

“Desde el primero de mayo, un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga un lado y que no participe en la política para que la Presidenta Municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados”, dice en el video.

fgr