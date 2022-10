"No hay motivo para un ánimo de psicosis", dice Alfonso Durazo tras el asesinato de novio en Caborca.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dio una breve declaración a medios de comunicación en donde señaló que los hechos ocurridos el pasado sábado en donde un recién casado fue atacado a balazos no deben ser motivo para que haya psicosis entre la ciudadanía ya que argumentó que la causa de la agresión se debió a un ataque directo.

No hay mayor motivo para un ánimo de psicosis. Según las líneas de investigación apuntan que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida, eso no es incriminatorio, significa pues que no es que le pueda suceder a cualquiera, el atentado fue dirigido particularmente