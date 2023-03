Hermana de Norma Lizbeth da conmovedor mensaje: "Acabaron con los sueños de ella"

Norma Lizbeth, quien fue víctima de bullying, falleció tras la agresión de una compañera de su escuela, en Teotihuacán, Estado de México.

Alma Delia Ramos, hermana de Norma Lizbeth, comentó a NMás que las escuelas deberían tener cuidado y poner más atención a la comunidad estudiantil, asimismo aseguró que la directora de la secundaria 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán sabía de la pelea.

La hermana de la joven enfatizó que la agresora acabó con la vida de su herma y "con los sueños de ella" y recomendó que en las escuelas " pongan más atención a los alumnos , desde un simple rozón de brazo, desde ahí ya empieza la agresión. Igual a los alumnos que no se queden callados".

Tras la detención de la menor que agredió a Norma, la hermana precisó: "Me siento tranquila porque ya la agarraron y a la vez me siento dolida porque se que con eso no va a volver mi hermana".

La estudiante era víctima de bullying desde hace tiempo, la agresión de una compañera de su escuela le provocó traumatismo craneoencefálico, lo que ocasionó su muerte.

