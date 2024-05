Hijo de candidato en Metepec sufre ataque armado; autoridades investigan

El hijo de Óscar Ruiz, candidato a la presidencia municipal de Metepec, Estado de México, por Partido del Trabajo, sufrió un ataque armado del cual salió ileso, según lo confirmó su padre, hechos por los cuales las autoridades estatales iniciaron las investigaciones pertinentes.

En redes sociales, circuló un video en el cual se mira a un joven, quien se presume es el hijo de Ruiz Díaz, explicando cómo fueron los hechos relacionados con el ataque armado que sufrió.

“Un vehículo me chocó y luego luego que me bajé empezaron a dispararme. Luego, por reacción corrí y me empezaron cuando me agarraron. Después un servidor público dijo que me iba a matar y a toda mi familia, y dijo que estaba asociado al Cártel de Jalisco”, explica en la grabación.

Posteriormente, Arturo Romero, presidente municipal de Metepec, confirmó los hechos, y dijo que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes .

Explicó que elementos de la policía local repelieron una agresión, después de que una persecución originada cuando el herido fue captado trepando a una propiedad con un acompañante.

leer más Atentan contra candidato municipal en Chiapas; reportan varios muertos

Sin embargo, dijo que “se realizarán las investigaciones para esclarecer los hechos contra el hijo de Oscar Ruiz Diaz, candidato a la alcaldía de Metepec”, y que “el Gobierno municipal está a disposición de las autoridades de la Fiscalía para cualquier asunto o elemento necesario que ayude al esclarecimiento del hecho”.

“Los policías involucrados están a disposición para atender cualquier requerimiento”, concluyó.

#EdoMx|| Arturo Tonatiuh Romero Malagón, presidente municipal de #Metepec emite este comunicado para dar el informe de lo ocurrido está madrugada, y que además se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos contra el hijo de Oscar Ruiz Díaz,… pic.twitter.com/b0xraSG4eG — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) May 11, 2024

Por otro lado Oscar Ruiz agradeció las muestras de apoyo por la agresión que recibió su hijo, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que, dijo, le ha brindado apoyo desde el inicio.

“Agradezco la solidaridad y el apoyo de todas y todos los vecinos de metepec que han externado su preocupación por la salud de mi hijo, el cual sufrió un atentado directo a mano armada y que fue perpetrado por elementos de la policía municipal de Metepec”, escribió en redes sociales.

“Quiero externar mi agradecimiento a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por todo el apoyo brindado hasta este momento y exhortarlos a que se conduzcan con legalidad y honorabilidad en este lamentable hecho”, concluyó.

Mensaje de Oscar Ruiz. Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am