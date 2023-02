¡Que no te multen!

Hoy No Circula Edomex: ¿Qué autos no transitan del lunes 6 al sábado 11 de febrero? Con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se establece el programa Hoy No Circula en el Estado de México; revisa los lineamientos de esta semana