Impulsa Maru Campos cooperación con embajada de la Unión Europea

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, se reunió con Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México, y Annabell Boissonnade, asesora comercial de la embajada de la Unión Europea en México.

Maru Campos señaló que uno de los objetivos más importantes de la reunión fue colaborar entre las regiones de Cantabria, España y Chihuahua, México, para el intercambio de conocimiento, capacitaciones, actividades en clústers, visitas de estudio, eventos de networking y reportes temáticos por medio de áreas como educación, innovación, emprendimiento y reconversión tecnológica.

En la reunión se habló sobre la iniciativa “Chihuahua Green City” que busca impulsar la competitividad de las empresas hacia una economía circular, estrategia que estimula la colaboración entre las empresas para generar nuevas oportunidades de negocio a partir de los recursos sobrantes.

Hoy me reuní con @GautierMignot2, Embajador de la @UEenMexico y Annabel Boissonnade, Asesora Comercial de la UE, para tratar temas en materia de Educación, innovación, emprendimiento y reconversión tecnológica que beneficien a los chihuahuenses.



¡Bienvenidos a #Chihuahua! 🇪🇺🇲🇽

Todo esto tiene sus antecedentes a cuando la gobernadora Maru Campos se desempañaba como alcaldesa del municipio de Chihuahua, y se formó parte del Programa de Cooperación Urbana Internacional (IURC), en el hermanamiento de la ciudad de Chihuahua con la ciudad de Zaragoza, España.

Durante el diálogo, la mandataria de Chihuahua estuvo acompañada de la secretaria de Innovación y Desarrollo, María Angélica Granados Trespalacios; Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México y visita el estado de Chihuahua dentro del marco de actividades del Foro México – Unión Europea sobre economía circular en el contexto de la recuperación económica post-COVID, así como Annabel Boissonnade, asesora Comercial de la Delegación de la Embajada de la UE en México.

Entre las actividades a realizarse en el estado de Chihuahua, se contemplan visitas al Distrito de Innovación (CIITA-CIA) y a Centros de Investigación de Universidades Región CUU; al Centro Foxconn, Aptiv Mexico Tech Center (MTC) y Technology Hub y Medical Center of The Americas, así como una visita al Spark Science and Innovation Park y Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV).