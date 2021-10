Indigna asesinato de joven percusionista en Fresnillo, Zacatecas

El joven percusionista de la Banda Sinfónica Municipal de Fresnillo, Zacatecas, César “M”, es una nueva víctima de la violencia en la entidad. Lo que ha desatado el reclamo generalizado de las personas que exigen mayor seguridad.

Reportes locales señalaron que el joven fue privado de la vida junto con otras dos personas, la noche del viernes 15 de octubre, cuando sujetos armados irrumpieron a balazos en un bar cerca de las 23:00 horas.

“La Banda Sinfónica Municipal de Fresnillo lamenta el sensible fallecimiento de Cesar “M”, quien fuese percusionista en nuestra agrupación. QEPD. #FresnilloArmoniza –CarlosVanegas”, escribieron en la página de Facebook de la banda.

“Para la muerte no hay edad, me hace reflexionar que debemos estar en paz con el prójimo y estar a cuentas con Dios, que Dios le dé un eterno descanso al joven y consuelo y paz a los corazones de sus seres queridos, sobre todo a sus papás que no estén tristes alégrense y agradezcan a Dios por el gran hijo que Dios les entregó, Que Dios los bendiga”, señala uno de estos mensajes en la popular red social.

Usuarios de las redes sociales lamentaron el asesinato del joven músico, que se desempeñaba en la banda como percusionista Foto: Especial

Bajo esta publicación, un sinnúmero de mensajes lamentaron lo ocurrido con el joven.

“No hay palabras para esta pérdida, un chico siempre sonriente y con una vida por delante mi más sentido pésame a su familia. Dios les dé la fortaleza para superar esta gran pérdida”, señaló otra usuaria.

También en redes sociales, el hermano del músico posteó un mensaje:

"No hay palabras para sanar el dolor que siento, quisiera despertar y verte otra vez, que todo haya sido un sueño pero no es así.

Gracias por todo hermano, te merecías lo mejor de este mundo, pero la vida es injusta, te quiero mucho y siempre te llevaré en el corazón hermano".

LRL