Indira Vizcaíno llama a la unidad en Colima

Indira Vizcaíno Silva, ganadora en la contienda electoral del pasado 6 de junio, aseguró que finalmente se dio “el triunfo del pueblo de Colima”, por lo que llamó a la unidad y a evitar la confrontación de partidos.

“Hago un llamado a todas y todos los que participaron en esta contienda política, para que demuestren que en verdad quieren un mejor Colima y que aman esta tierra. Para reconstruir nuestro estado no puedo sola, necesito que entre todas y todos tengamos un trabajo coordinado para tener un gobierno abierto al diálogo, sensible y empático con las causas justas”.

Después de recibir del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) la constancia de mayoría de votos en la elección por la gubernatura, Indira agradeció al pueblo de Colima y a todo el equipo de Morena por hacer posible este resultado que traerá nuevos tiempos para la entidad.

“Gracias a los que me han enseñado a no rendirme, a mi familia, a mis padres, a todos los luchadores de izquierda que ha tenido nuestro estado y a ustedes que siempre me han demostrado cariño y su apoyo incondicional, juntas y juntos hemos hecho historia”, dijo, recordando que hace 30 años, su padre, Arnoldo Vizcaíno, fue el primer candidato de izquierda por la gubernatura en la entidad.

Vizcaíno Silva explicó que se está comenzando “una nueva página en la historia de Colima, inauguramos en Colima la etapa de la libertad, la gente podrá disentir, podrá pensar distinto y nadie los va a juzgar por ello, una etapa en la que tendremos que ver hacia delante, construir el Colima que siempre hemos anhelado”.

también puedes leer PREP 2021 da triunfo a Indira Vizcaíno con 100% de actas capturadas en Colima

Agregó que su gobierno “estará al servicio del pueblo, nunca más permitiremos que esté al servicio de unos cuantos”. Advirtió que el reto que se tiene “es enorme y no será sencillo.

"Sé que recibiremos un estado con grandes complicaciones, deudas financieras, abandono a nuestras clases populares, abandono a la educación, a la salud, a la seguridad misma”, dijo

Finalmente, Vizcaíno Silva expresó que hará todo lo que le toca para que dentro de 6 años, se entregue Colima como un lugar mejor para vivir para que este sea el comienzo de una etapa histórica que beneficie a las próximas generaciones de colimenses.

Indira Vizcaíno es la segunda gobernadora en la historia de la entidad, que asumirá el cargo a partir del próximo mes de noviembre, con un cómputo final de 99 mil 406 votos, contra 81 mil 487 de la candidata de la Alianza “Va por Colima”.