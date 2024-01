Jalisco cierra 2023 con reducción de 60% en delitos, 30% en homicidios y baja de feminicidios, destaca Enrique Alfaro.

De acuerdo con los datos registrados a lo largo del año del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del Gobierno federal, en Jalisco disminuyeron 60 por ciento los delitos contra la seguridad pública, y 27.9 por ciento los homicidios en los últimos cinco años. En cuanto a los feminicidios estos bajaron 50 por ciento en los últimos dos años.

El estado se encuentra por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total, pasó del sitio 12 en 2018 al 19, mientras que en el país la tasa de incidencia delictiva total creció 4.7 por ciento, en Jalisco bajó 22.6% en este año, permaneciendo por debajo de la media nacional.

“Pasamos de estar del lugar número 12 en 2018, en el gobierno anterior, al lugar número 19 actualmente por debajo de la media nacional. Esto es una gran noticia porque habla de una estrategia integral que hemos podido lograr con la coordinación, con las fuerzas federales y las fuerzas municipales de seguridad que van dando poco a poco resultados”, indicó el gobernador Enrique Alfaro en su mensaje.

Los delitos relacionados con la seguridad pública pasaron de 65 mil 587 en el año 2018 a 26 mil 533 en 2023, lo que significa una disminución de 59.5 por ciento. La baja en robo de vehículo particular es de menos 57.8 por ciento; robo a negocio menos 74.1 por ciento; robo a persona menos 51.5 por ciento; robo a casa habitación menos 67.3 por ciento; robo a vehículo de carga menos 63.3 por ciento; robo a motocicleta menos 13.8 por ciento; robo a banco menos 62.5 por ciento y robo a cuentahabiente menos 79.1 por ciento.

Hoy Jalisco es líder en turismo y una locomotora de la economía nacional y, en muchos sentidos, tiene que ver con los avances que hemos logrado en materia de seguridad.

Resultados de la estrategia de seguridad registran la reducción del 27.9 por ciento en homicidios, pasando de 2 mil 296 a mil 656 del último año del gobierno anterior al actual. Asimismo, en víctimas de agresión directa bajó del 25.0 en 2018 por cada 100 mil habitantes, a 17.5 en 2023, agregando el tema de fosas la tasa de 2018 bajó del 26.4 por ciento al 20.9 en el año actual, estando por debajo de la media nacional en víctimas por homicidio doloso.

Una de las agendas que se ha atendido en la actual administración es la de personas desaparecidas, teniendo una reducción constante en el número de personas denunciadas como desaparecidas, con el menos 43.3 por ciento de 2019 a 2023. No se registra 2018 puesto que no se contaba con datos confiables en este indicador.

En cuanto a la eficacia de búsqueda de personas desaparecidas, el corte demuestra que se pasó en 2019 de 61.6 por ciento al 72.3 por ciento en 2023.

Tras la presentación de la estrategia Emergente contra la violencia en razón de género implementada a principios de 2022, la reducción es del 50 por ciento. En víctimas de secuestro de 2018 a 2023 disminuyó en 21.7 por ciento y en delito de extorsión en el mismo periodo la reducción ha sido del menos 24.4 por ciento.

En estos últimos 3 delitos feminicidio, secuestro y extorsión, la entidad se ubica por debajo de la media nacional, con el lugar 23, 24 y 12 respectivamente.

“Estos son los resultados que hablan de una estrategia que está funcionando, que no se trata por supuesto de levantar lo brazos en señal de triunfo, al contrario, se trata de reforzar el compromiso para no aflojar el ritmo, para seguir luchando por recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad, sabemos que falta mucho por hacer pero es muy importante que los jaliscienses sepan dónde vamos y que no permitamos que quienes quieres usar esta agenda para lastimar a Jalisco o para lucrar políticamente nos vendan mentiras y nos vendas engaños”, puntualizó Alfaro Ramírez.

Serán 11 meses de un cierre de año en el que seguirá la coordinación con los titulares de seguridad del Gobierno federal, así como los municipales, concluyó el mandatario.

