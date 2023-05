Jalisco da paso histórico al aprobar que se busque trato justo dentro del pacto fiscal: Enrique Alfaro.

Como un hecho histórico a nivel nacional, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reconoció la aprobación del Poder Legislativo para que el estado tenga un trato justo y equitativo dentro del pacto fiscal, luego de que el congreso local aprobara que el mandatario gestione ante el gobierno federal nuevas condiciones al convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que favorezcan al Estado, así como la Ley para crear el Servicio Estatal Tributario de Jalisco, esto en busca de un modelo eficiente que le sirva a Jalisco y a México.

“Están establecidas las bases constitucionales en Jalisco para un dialogo constructivo con la Secretaría de Hacienda y que podamos hacer un esfuerzo para replantear el modelo de coordinación fiscal o en su caso tomar una decisión distinta, lo que creo que queda claro es que la intención de Jalisco es quedarse en el pacto fiscal, queremos seguir ayudando a los estados que menos tienen, a los estados que necesitan apoyo de los Estados que más producen, queremos un trato justo, y en ese sentido el que haya ido Morena, el PRI, el PAN, Hagamos, el Verde, manda un mensaje de que este no es un asunto de pleito sino un asunto de búsqueda de justicia para Jalisco, ya que el pacto fiscal vigente ya está agotado. Buscaré la siguiente semana al secretario de Hacienda, le pediré una reunión pronto para tener un primer acercamiento y comenzar un proceso que nunca se ha hecho en México”, destacó el mandatario.

El miércoles en la noche el Congreso de Jalisco aprobó con 35 votos a favor de las y los diputados de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI, Hagamos y PVEM, hacer un exhorto al gobernador de Jalisco para que gestione ante el Ejecutivo federal modificaciones al convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para el estado que cuente con nuevas condiciones que favorezcan a la entidad y que mantenga una mejor colaboración con la Federación, así como la creación de la Ley del Servicio Estatal Tributario de Jalisco que dará una mayor eficiencia en la administración de la recaudación estatal.

“Me dio mucho gusto que fuéramos con Morena, que fuéramos con el PRI, con el PAN, que fuera incluso con el partido Hagamos, que se haya encontrado un acuerdo para aprobar el paso siguiente respecto a un tema fundamental para el futuro del país y del federalismo mexicano. La construcción de un nuevo acuerdo fiscal entre Jalisco y la Federación. Ayer el Congreso de Jalisco aprobó el planteamiento que nosotros hicimos, el diagnóstico que presentamos de por qué ese modelo de coordinación ya no le sirve a Jalisco y diría, ya no le sirve a México. Ayer el Congreso de Jalisco aprobó que nuestro estado se vaya preparando para cualquier eventualidad. Nosotros no queremos romper con el pacto fiscal, pero queremos un pacto fiscal, un acuerdo fiscal justo para el Estado”, destacó Alfaro Ramírez.

Con el documento aprobado, el siguiente paso será entablar una reunión con la Secretaría de Hacienda para presentar la propuesta y comenzar a trabajar en el nuevo convenio distributivo de los impuestos que pagan los jaliscienses, uno más equitativo y justo sin que pierda el sentido de subsidiariedad con otros estados.

“Y vamos a llevar un nuevo planteamiento que nos permita que Jalisco, que tanto le aporta al país, no reciba más solamente, que reciba lo justo, que reciba un trato acorde a lo que le aportamos a la Nación, manteniendo los principios de subsidiariedad, es decir, de solidaridad con los Estados más pobres, claro, pero también levantando la voz para explicar por qué ya no es sostenible un modelo que concentra y concentra y concentra recursos en la Federación y deja a los estados sin las herramientas necesarias para poder cumplir con sus funciones”, durante la toma de protesta del nuevo consejo de la Cámara de la Industria Textil de Occidente.

Destacó el momento importante que se vive en la vida de Jalisco y del federalismo mexicano, ya que, aseguró, es la ruta a la que hay que apostar en el rumbo del estado.

JVR