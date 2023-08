Jalisco tiene su propio proyecto educativo con o sin libros de texto

En Jalisco la educación no está condicionada a un conflicto legal por la distribución de los libros de texto, aseguró el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez en rueda de prensa, donde anunció que el Estado cuenta con un proyecto educativo sólido que da certezas a las y los maestros, pero principalmente a los estudiantes de educación básica con la apuesta de Recrea “Educar para la Vida”, que cuenta con proyectos integradores y materiales digitales para hacer frente a falta de distribución de los libros de texto gratuitos del ciclo escolar 2023-2024.

“El Gobierno de Jalisco no forma parte de este proceso legal, nosotros no formamos parte en este juicio, reafirmamos el día de hoy como lo hemos hecho siempre nuestro respeto con el Poder Judicial y vamos a esperar su resolución. En tato no haya una resolución judicial los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco”, expresó el mandatario.

El mandatario precisó que este debate de coyuntura de la Federación no es sobre el contenido de los libros, sino que la suspensión otorgada es sobre la distribución de los mismos al no haberse cumplido el procedimiento dentro de los programas sintéticos del plan educativo Nueva Escuela Mexicana.

“Jalisco tiene rumbo y contamos con un proyecto educativo que está pensado para que esté vigente al 2040 que se ha denominado ‘Recrea Educar para la Vida’. Es un debate de blancos y negros, un debate que de manera peligrosa polariza una vez más posturas, planteando punto a punto como el de comunismo o el capitalismo o el de los chairos contra los fifís, o el de Morena contra la oposición lo que queremos decir, y lo quiero decir con mucha firmeza es que en Jalisco creemos que, con la educación y el futuro de nuestra niñas de nuestro niños no se juega a la política, que es lamentable quienes quieren hacer de este tema un tema político y que nosotros por eso lo que planteamos es la necesidad de dejar en claro dónde estamos y cuál es la realidad de la agenda educativa en nuestro estado”, indicó Alfaro Ramírez.

“En principio y con toda claridad: con o sin libros de texto gratuitos Jalisco tiene un proyecto educativo sólido”, enfatizó.

Por su parte, el plan que ejecutará la entidad para seguir garantizando la adecuada formación académica de las niñas, niños y adolescentes jaliscienses, es con la puesta en marcha de la “Estrategia de implementación del proyecto educativo de Jalisco”.

Durante la presentación, el Gobernador Enrique Alfaro expresó que el proyecto educativo emanado de Recrea es totalmente vigente y alineado a las necesidades nacionales, y que se ha construido en los últimos cinco años de la mano y con aportaciones de esta entidad.

Añadió que todas las herramientas de la que se conforma Recrea han sido creadas y reforzadas por los maestros, sindicatos, padres de familia y alumnos, que pone a la vanguardia a la entidad.

A través del portal educativo de Recrea Digital se brindarán materiales y actividades descargables para fomentar y desarrollar la creatividad de las y los estudiantes, cuenta con recursos de apoyo para educación básica, videos temáticos y se puede acceder a los Proyectos Integradores que han colocado a Jalisco como pionero a nivel nacional en Aprendizaje Basado en Proyectos, Habilidades STEAM y Alfabetización socioemocional.

Por su parte el Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes manifestó que a pesar de las exposiciones públicas que se han hecho en la opinión pública y la sociedad con errores en los libros o temas de debates, se puntualizó que en Jalisco se respeta y fomenta el pensamiento crítico y la libertad de conciencia por lo que a través de dicha estrategia no se va a dogmatizar o ideologizar a los estudiantes, e invitaron a madres, padres de familia o tutores, a que asuman también el compromiso de involucrarse en este proyecto educativo.

El secretario subrayó que a lo largo de estos cuatro años la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales de la SE ha desarrollado contenidos de matemáticas con guías para docentes y estudiantes, manuales, videos, exámenes y otros recursos que han convertido a Jalisco en el primer estado del continente americano en participar en la Competencia Internacional de Matemáticas en Singapur (SIMOC), desde el 2019 hasta este 2023 un total de 701 estudiantes jaliscienses han representado a la entidad logrando 246 medallas, en la edición de este año compitieron 42 alumnos que obtuvieron 80 preseas.

“Un maestro tiene que aprender a divulgar ideas de manera científica, objetiva y concreta y me parece que lo hemos estado logrando cada vez con más ahínco. Recrea Academy se ha convertido en toda una estrategia formativa para maestros, en el congreso ustedes han podido ver cómo especialistas de distintas partes del mundo han participado ya en cuatro ediciones, por cierto, la quinta va a ser sobre el currículum y qué alternativas tienen los maestros para fortalecer su práctica educativa”, puntualizó Flores Miramontes.

Añadió que Recrea Academy se ha consolidado como el congreso educativo más grande de Latinoamérica donde las maestras y maestros intercambian reflexión y aprendizaje con expertos que tienen reconocimiento a escala mundial, y se trabajará con este sector para corregir los problemas de ideologización y adoctrinamiento identificados en los materiales diseñados para ellos. En Jalisco se han capacitado 78 mil 300 docentes.

Aunado a todas las estrategias, Enrique Alfaro declaró que será en este ciclo escolar cuando se tenga la cobertura al 100 por ciento de la Red Jalisco en todas las escuelas del Estado, política pública que va de la mano para cumplir con las estrategias alternativas digitales que se han planteado.

En esta estrategia, el Gobernador planteó 8 punto que ya se llevan a cabo y en las que se trabaja para poder superar el contexto que hoy vive todo México respecto a los libros de texto gratuitos:

En Jalisco se respeta y fomenta el pensamiento crítico y libertad de conciencia

En Jalisco no se va a permitir vacíos en el conocimiento matemático

En materia de lectoescritura, se identifican procesos mal planteados que es necesario reforzar y corregir.

Se han identificado casos concretos que no tienen sustento científico y lo subsanará: se atenderá cada planteamiento, uno por uno.

En Jalisco se respetará el derecho de cada comunidad educativa que son los planteles conformados por alumnos, docentes, directivos y padres de familia

Jalisco tiene el mejor sistema de enseñanza virtual y las mejores herramientas digitales para educar a nuestras niñas, niños y adolescentes: Recrea Digital https://recreadigital.jalisco.gob.mx

Jalisco tiene la herramienta para sustituir o complementar los libros de texto

Jalisco quiere una docencia crítica y librepensante

Ante esto, el mandatario estatal manifestó que desde el próximo inicio del ciclo escolar los profesores estarán listos para poder impartir las clases gracias a las herramientas que se tienen en Recrea Digital y a la capacidad de las y los profesores, y que en todo momento se esperará el proceso legal para continuar el plan educativo que no se parará en Jalisco y que no pone en riesgo la educación de las y los niños.