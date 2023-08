El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que de acuerdo con el estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el índice de pobreza en Jalisco se redujo en los últimos dos años casi 30 por ciento, el doble que el pais, así lo informó durante la reunión sindical por el 47 aniversario de las organizaciones sindicales Doce de Agosto de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) OSDA.

“Este segundo dato lo publicó ayer Coneval, el tema de reducción de la pobreza, Jalisco ha logrado reducir la pobreza dos veces más rápido que el país, es cierto, México logró bajar en los últimos dos años 15 por ciento la pobreza y es un buen dato, sin duda mucho tiene que ver los programas sociales que ha implementado el Gobierno Federal, porque yo puedo tener diferencias con el Presidente pero no tengo ninguna diferencia en la idea de que hay que ayudar a los que menos tienen, que hay que destinar recursos en una política de asistencia social efectiva”, informó Alfaro Ramírez.

En el informe de Coneval a las entidades federativas detalla que esta variación representó pasar de 2 millones 633 mil personas en situación de pobreza en 2020, a un millón 856 mil personas en 2022, es decir 777 mil 083 personas menos, lo que representa una disminución del 29.5% en el número de personas en situación de pobreza.

“Eso está muy bien, pero eso no es suficiente, el país bajó 15 por ciento la pobreza y Jalisco la bajó 30 por ciento en el mismo periodo, el doble de reducción”, agregó.

La medición del Coneval sobre las Estimaciones de Pobreza Multidimensional 2022 se basa en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Jalisco reduce al doble el porcentaje de índice de pobreza, comparado con el país según Coneval Gráfico: La Razón de México

En el evento el mandatario estatal precisó al gremio sindical como un aliado en el que gobierno, empresarios, sindicatos y la clase trabajadora han llevado a Jalisco a romper los récords históricos en indicadores de Inversión Extranjera Directa, exportaciones al igual que generación de empleos.

Sobre la Inversión Extranjera Directa, Jalisco destaca sin ser un estado fronterizo, indicó Alfaro. Actualmente suma mil 390 millones de dólares por Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer semestre de 2023; la IED captada en los primeros seis meses del año es el 47 por ciento del total del capital extranjero recibido en todo el 2022.

Asimismo, en lo que respecta a generación de empleos en 2022 Jalisco fue líder nacional al registrar 82 mil 963 nuevos puestos de trabajo formal, quedando por arriba de Ciudad de México y Nuevo León.

Al respecto, puntualizó el crecimiento del Producto Interno Bruto: “¿Cuánto creció nuestra economía en lo que llevamos de gobierno? Jalisco creció su PIB 3.2 por ciento, mientras que el país creció 0.1 por ciento. Jalisco ha crecido su economía 21 veces más rápido que el país en estos 5 años. 21 veces más rápido, más de 2 por ciento más rápido de crecimiento económico y a partir de eso, ya aquí se hablaron de algunos otros datos, claro que nos da orgullo que el año pasado fuéramos el número uno, el primer estado en creación de empleos”.

Sobre estos indicadores, Enrique Alfaro precisó que la reducción de pobreza va de la mano del desarrollo social y no solo de asistencia social, es decir, además de los programas sociales se tiene una estrategia integral en el sector económico que destaca en los primeros números nacionales.

En este 47 aniversario de las organizaciones sindicales Doce de Agosto de la CROC, el Gobernador recibió un reconocimiento de la organización “por construir un ambiente de paz y armonía entre los trabajadores y empleadores y el gobierno del estado de Jalisco”.

A su vez, se entregaron reconocimientos a los miembros sindicales, quienes participaron en esta ceremonia Isaías González Cuevas, secretario general del comité directivo de la CROC Jalisco; Arturo Morones Lomelí, secretario General de la organización Doce de agosto y Alfredo Barba Hernández, secretario General de la CROC Jalisco.

“Aún tenemos un reto enorme por delante, porque sigue habiendo pobreza extrema, porque sigue habiendo carencias de lo fundamental y porque en Jalisco no vamos a descansar hasta que logremos, como sociedad, superar ese terrible mal de la injusticia y de la inequidad. Por eso tiene más valor el acuerdo que hemos construido con todas y todos ustedes, porque la paz y la estabilidad laboral es un pilar central del desarrollo de Jalisco y no se ha construido de dientes para afuera. No hemos hecho eventos nada más para echarnos un discurso, nos hemos puesto a trabajar y hemos cerrado compromisos que nos han incluso llevado a superar diferencias entre nosotros porque no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero tenemos que tener la capacidad siempre de dialogar con respeto y con apertura y con voluntad para construir acuerdos”, dijo a los presentes Alfaro.

