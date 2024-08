Joaquín Díaz Mena acompaña a Claudia Sheinbaum en la entrega de constancia como presidenta electa.

El gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, acompañó a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el mensaje que tuvo lugar en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, donde se dieron cita más de 3 mil invitados, entre Gobernadores, Diputados y Senadores electos, integrantes de su gabinete, legal y ampliado, simpatizantes de la 4T y muchos otros invitados, quienes la acompañarán en su mandato a partir del 1 de octubre.

En medio de un ambiente festivo, que reinaba desde el exterior del Teatro Metropolitan, donde la esperaban numerosas personas, la presidenta electa de México dirigió un mensaje que abordó desde dos grandes ejes: la transformación de México y las mujeres. “México ejerció su derecho al voto y desde mi punto de vista plasmó dos mandatos claros y contundentes el primero es tiempo de transformación en segundo es tiempo de mujeres”:

Hizo un recuento de la transformación que ha llevado a cabo el presidente López Obrador, enumerando las acciones que han representado mayor desarrollo para el país, destacando la construcción del Tren Maya; “pronto inaugurará el presidente el de pasajeros (Tren Maya) y nos tocará hacerlo de carga, y como ya sabe aquí nuestro próximo gobernador de Yucatán, va a tener una derivación a Puerto Progreso”.

Sobre el segundo eje de su discurso, la presidenta electa afirmó que “tuvieron que pasar 200 años de México independiente, 200 años, 200 años; se dicen fácil, dos siglos, varias generaciones de por medio, 65 presidentes hombres previos, para que hoy podamos decir presidenta, y no me cansaré de repetir que no es un triunfo individual, el día de hoy llegamos todas”.

“La llegada de la primera mujer presidenta, no es un triunfo individual, el pueblo de México tomó la decisión de que continuara la transformación y que fuera tiempo de mujeres”, mencionando una larga lista de mujeres ilustres que han formado parte de la historia de nuestro país, que sentaron las bases para el momento que vive hoy nuestro país con la llegada de la primera mujer presidenta.

Previo a su llegada al Teatro Metropolitan, durante la Sesión Solemne en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la entrega de la Constancia de Mayoría y Validez que la acredita como presidenta electa de México, Sheinbaum Pardo afirmó que “es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer, presidenta con A. Como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal, el día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas”.

