John recupera fuerza y se dirige de nuevo a Guerrero

El Gobierno de Guerrero activó alerta roja para todos los municipios de la Costa Grande, Acapulco y San Marcos, ante un inminente segundo impacto de la tormenta tropical John, donde ya se reportaban casas derrumbadas, inundaciones, desbordamientos de ríos, daños en carreteras y caída de árboles y vientos intensos.

Pese a que el sistema tropical había dejado de afectar las costas del estado y ya era una zona de baja presión, se combinó con otro fenómeno meteorológico, retomó intensidad y aumentó la velocidad de sus vientos para enfilarse de nueva cuenta a Guerrero, donde subió de tres a cuatro el número de muertos como consecuencia del impacto del ciclón.

El gobierno estatal también alertó a municipios de Costa Chica, donde se mantiene el riesgo por las lluvias incesantes.

La gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado Pineda, advirtió que el meteoro lleva consigo fuertes vientos, lluvias intensas y oleaje elevado, y aseguró que el impacto de John podría darse entre Aquila, Michoacán, y el municipio de Zihuatanejo, Guerrero, la tarde-noche de este jueves 26 de septiembre.

En una transmisión que realizó durante un recorrido por las zonas de riesgo, informó que la carretera Escénica de Acapulco sufrió fuertes daños por las inundaciones, a pesar de que momentos antes se habían retirado árboles caídos.

“Estamos trabajando a marchas forzadas; les pido que no se arriesguen, sobre todo si vienen en autos pequeños, ya que no van a poder pasar. Estamos retirando rocas y ramas para que se pueda pasar, ya que se están quedando muchos vehículos varados”, sostuvo.

Las fuertes precipitaciones en el puerto, que anoche cumplían casi 40 horas continuas, ocasionaron algunos deslaves y la caída de grandes rocas sobre la carretera Escénica, lo que produjo que la vía quedara inutilizada para poder transitar. En colonias cercanas al puerto se pudo observar que se reblandeció la tierra de algunas casas, lo que produjo que algunas de ellas se vinieran abajo.

De acuerdo con estimaciones, hasta ayer, 200 viviendas sufrían inundaciones sólo en Acapulco, aunque temprano, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, señaló que había 703 viviendas cuantificadas con algún tipo de daño en la entidad, de las cuales 300 estaban inundadas, 250 quedaron sin techo y 150 colapsaron en el municipio de San Nicolás, mientras que en Tlacoachistlahuaca y Malinaltepec se derrumbaron dos casas, una en cada municipio.

En total, reportó, sumaban 24 municipios con algún grado de afectación provocado por el paso del ciclón.

En la zona hotelera del puerto, las corrientes y niveles de hasta 30 centímetros arrastraron algunos autos que estaban estacionados sobre la calle y, por esa razón, las autoridades estatales cerraron por precaución las avenidas.

Otros negocios sobre las avenidas principales también fueron afectados, debido a que la gran cantidad de agua produjo que la corriente se metiera a las tiendas y comercios, mientras que los negocios que se encuentran sobre la calle, recogieron sus pertenencias y salieron de la zona de riesgo, para evitar emergencias y pérdidas de su misma mercancía, debido a que en algunos sitios se reportó rapiña.

En playa Las Peñitas en Marquelia, las chozas que dan directamente al mar sufrieron el impacto de los fuertes vientos y, de igual manera, quedaron destrozadas; decenas de negocios sufrieron pérdida total. Los habitantes del sitio pidieron apoyo de la ciudadanía para que puedan volver a la brevedad a dar servicio a los turistas.

Ante la emergencia que se vive en Guerrero, Evelyn Salgado anunció que el macrotúnel será gratuito mientras pasa la crisis, ya que es la vía por donde pueden transitar por el puerto de Acapulco.

“Tenemos brigadas y equipos en Pie de la Cuesta, Barra Vieja, para ayudar a la población que lo necesite, ya que no hay nada más importante que la vida. Hay que seguir con todas las recomendaciones de protección civil”, sostuvo.

Mencionó que todos los municipios de la Costa Grande se encuentran en alerta roja, por lo que habló con los alcaldes para tomar medidas preventivas y acudir a los 90 refugios, en caso de que lo requieran. “Resguárdense, porque se prevé que la tormenta tropical ocasionará lluvias muy fuertes y deslaves”.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical John se localizaba ayer a 90 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo y a 145 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán; presentaba vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110.

Evelyn Salgado hizo un llamado a los alcaldes a tener lista maquinaria para la atención de caminos, así como evacuar a las familias que se encuentran con algún tipo de riesgo.

Por ello, insistió en que es necesario mantenerse atentos, seguir las recomendaciones de las autoridades, no hacer caso a información no verificada y acudir a los albergues, si se considera conveniente. Además, invitó a las y los guerrerenses a no bajar la guardia ante la situación que se está presentando.

El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dijo que las lluvias estarán presentes con mayor intensidad en un periodo que puede durar de 48 a 72 horas, por lo que es fundamental poner en práctica las acciones inmediatas en materia de prevención.