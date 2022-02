José Luis Pech se desmarca de Morena y PVEM; quintanarroenses merecemos un gobierno decente, afirma

El senador de Morena, José Luis Pech, hizo pública su decisión de no apoyar a la candidata guinda y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.

A través de un video en sus redes sociales dijo que seguirá buscando que los quintanarroenses tengan una buena opción para gobernarlos. " Merecemos un gobierno decente ", expresó.

Pech añadió que no existen condiciones para crear la unidad en Morena y "enfrentar juntos el proceso electoral del estado".

“He decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde (PVEM) y Morena a la gubernatura, sin humildad no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás, ni entendernos ni escucharnos".