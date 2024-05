Los jóvenes de Guanajuato sacarán la casta y harán la diferencia: Libia

En un encuentro cercano, la candidata a Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, convivió con más de 200 jóvenes de diferentes municipios de Guanajuato para compartirles las propuestas por un Nuevo Comienzo de la juventud guanajuatense.

Con dinámicas divertidas, divididas en estaciones, los jóvenes pudieron conocer las propuestas de Libia: en materia de salud, abordaron la oferta en cuanto a la atención de salud mental gratuita; en el “Valle del Nuevo Comienzo” desglosaron las becas para el primer empleo, el apoyo para adquirir una casa o para iniciar un negocio; en “la Pradera de la Prevención” conocieron sobre la reducción del delito y el escuadrón antiextorsión, por último, en la estación de “La Vereda”, los jóvenes fueron sensibilizados sobre las dificultades que las comunidades enfrentan en la búsqueda de obras de servicios básicos para el desarrollo del pueblo.

En cada una de las estaciones Libia compartió su proyección del Guanajuato del futuro. Pero la historia de la candidata a Gobernadora no empezó en esta campaña electoral sino hace más de 20 años, siendo una joven que buscaba construir lo mejor para Guanajuato

La candidata a Gobernadora, Libia Dennise, dialoga con jóvenes sobre sus propuestas y la importancia de un nuevo comienzo para Guanajuato. Foto: Especial

“A 20 años de distancia, un poquito más, me siento muy feliz porque hoy tengo la posibilidad de ser mamá, tengo dos pequeños, Elisa y Mateo y ellos son mi motivación para que Guanajuato sea mejor. Estar aquí, me hace sentir este compromiso con ustedes, los jóvenes”, compartió Libia sobre el motivo de su aspiración.

El Nuevo Comienzo planteado por Libia, se construyó desde las iniciativas de la sociedad, en mesas ciudadanas escuchando las inquietudes de los diferentes sectores que le dan vida económica y social al estado. La candidata a Gobernadora de la Coalición ‘Fuerza y Corazón por Guanajuato’ ha reiterado que “nada está escrito” y que, si lo planteado tiene que actualizarse de acuerdo a lo que propongan los guanajuatenses, así será y así se lo hizo saber a la juventud con la que pudo convivir.

“Hoy por primera vez en la historia de Guanajuato, una mujer va a llegar a gobernar para todas y todos. A mí eso me emociona y me emociona porque sé que no llego sola, conmigo llegan todas esas mujeres que hoy están aquí y otras que ya no están, pero que lucharon para que todas tengamos los mismos derechos. Yo quiero eso para ustedes chavos, que tengan un Guanajuato donde hombre y mujeres tengan las mismas oportunidades”, dijo Libia.

Los jóvenes aprovecharon la cercanía con Libia para dialogar uno a uno sobre sus inquietudes y también le hicieron saber que desde su trinchera compartirán las propuestas y el proyecto que Libia representa en una coalición con el PAN, PRI y PRD.

