Julio Menchaca y Morena arrebatan Hidalgo al PRI

Con una ventaja de 30 puntos, de acuerdo con los resultados del conteo rápido, Julio Menchaca, abanderado de Morena, PT y Nueva Alianza, encabeza las tendencias en la elección para renovar la gubernatura de Hidalgo, lo que pondría fin a 93 años de gobiernos del PRI.

La abanderada de la alianza Va por México, Carolina Viggiano, obtuvo entre 30 y 32.7 por ciento de los votos, según los datos del estudio estadístico que elaboró el Instituto Nacional Electoral (INE) y que fue presentado por el Instituto Estatal Electoral del Hidalgo (IEEH).

A partir de estos resultados, el morenista Julio Menchaca aseguró que “el viejo sistema se cayó hoy y lo derrumbaron miles y miles de hidalguenses”.

En la contienda, el conteo rápido identificó que Francisco Xavier Berganza, candidato de Movimiento Ciudadano, obtuvo entre tres y 3.4 puntos de la votación, mientras que el abanderado del Partido Verde, José Luis Lima Morales, se quedó con un el respaldo de entre 1.1 y 1.3 puntos de los electores.

Hasta el cierre de esta edición, con un avance del 78 por ciento, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) coincidió con los datos del conteo rápido, ya que identificó que Julio Menchaca sumaba 61.8 por ciento de la votación, seguido de Carolina Viggiano, con 30.9 por ciento.

El PREP identificó un abstencionismo del 53.7 por ciento, así como un total de 22 mil 636 votos nulos, equivalentes al 2.6 por ciento, en tanto que hubo 543 sufragios que fueron para candidatos no registrados.

Tras conocer los resultados preliminares, la candidata de Va por Hidalgo, Carolina Viggiano, reconoció que las tendencias no le favorecen en la disputa por la gubernatura.

Sin embargo, evitó reconocer la derrota y dijo que esperará a que se presenten los resultados oficiales en los cómputos distritales y que recurrirá a los tribunales electorales.

Acusó que el proceso electoral en el estado estuvo marcado por irregularidades, principalmente por la intromisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador a favor del candidato de Morena.

“Hasta el momento, las tendencias no nos favorecen y vamos a esperar los resultados oficiales finales para recurrir a los tribunales. Hay que decirlo fuerte y claro: en esta elección tuvimos una descarada intromisión del Gobierno federal.

En tanto, el virtual ganador de la contienda, Julio Menchaca, puntualizó que su triunfo es contundente y no es objeto de duda: “Queríamos cuatro a uno, pero no se pudo, pero sí se pudo dos a uno; no hubo sorpresas, se ganó contundentemente”, afirmó, durante su festejo en la Plaza Juárez de la capital hidalguense.

Antes, en conferencia de prensa, aseguró que en su gobierno no habrá ninguna cacería de brujas, pero aclaró que eso no significa que haya un pacto de impunidad, porque sí aplicará la ley en caso de que sea necesario.

“De ninguna manera persecución ni cacería de brujas; como lo marca la ley, entregas muy minuciosas. Tampoco haremos pactos de impunidad; quien desvió recursos públicos, tendrá el curso legal que corresponde, pero no se trata de venganza personal ni obsesiones”, subrayó.

Menchaca afirmó que nadie le va a quitar este triunfo del pueblo de Hidalgo y se preparará para trabajar de la mano del Gobierno federal.

Respecto a sus opositores, el morenista aseguró que buscará tender puentes de comunicación con todos los actores políticos, pero dijo que dependerá de ellos la actitud que asuman durante su gobierno.