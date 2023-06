Justicia para Kokoro. Quitan la vida a perrito de siete meses, ahora en Ecatepec

No quisiéramos tener que contar estas historias, sin embargo, es preciso que se hable de ellas para que se sigan repitiendo, aunque pareciera que la tendencia en las últimas semanas apunta a lo contrario.

Pasados los asesinatos de Scooby o Benito y de un gatito en Tlalnepantla, ahora tenemos que informarte sobre lo que sucede con Kokoro, un perrito de apenas siete meses que fue asesinado a balazos en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Su compañera, Bambi, también fue alcanzada por las balas, aunque en su caso, afortunadamente no perdió la vida.

Kokoro fue asesinado el 28 de mayo Especial

¿Qué sucedió con Kokoro?

Kokoro era un perrito de apenas siete meses de edad, quien vivía en Ecatepec, uno de los municipios más grandes e importantes del Estado de México. Cámaras de seguridad captaron cómo tanto Kokoro como Bambi, una perrita que lo acompañaba, se encontraban al lado de un automóvil, junto a una banqueta, cuando se escucha un disparo en la grabación.

En plena calle, el hombre disparó a Kokoro, quien de acuerdo a varios medios de comunicación, agonizó por algunos minutos hasta que murió. Todo ocurrió a las 23:15 horas del pasado 28 de mayo. Susana Haro, quien intentó rescatar en su momento a Kokoro y a Bambi, a quienes no les gustaba permanecer al interior del domicilio de Susana, reportó que al escuchar el disparo se asomó a la ventana para saber lo que estaba pasando.

"Pude ver pasar a dos sujetos de complexión robusta, uno con sudadera negra y otro de playera blanca que llevaba una pistola grande plateada. Bajé corriendo y encontré a Kokoro agonizando. Lo abracé y me dio su último suspiro. No pude hacer nada. Entre llanto, los vecinos que pudieron ver qué pasó me dijeron que fue un Jetta gris y que acribillaron directamente a los dos perritos. Bambi salió corriendo dejando un rastro de sangre, pero no la logramos encontrar. Llamamos a la policía, la cual hizo caso omiso y nunca acudió", denuncia Susana en su cuenta de Facebook.

Está IMPARABLE la violencia hacia los animales en el Edomex.



Ahora, fue asesinado Kokoro, un perrito de 7 meses que vivía en Ecatepec.



Un tipo le disparó cobardemente en plena calle.



Kokoro agonizó por algunos minutos hasta que murió.



Ccp: @FiscaliaEdomex @FerVilchisMx pic.twitter.com/PCOHmA3zsF — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) June 4, 2023

Bambi ya fue localizada

Susana indicó que busca adoptantes para dos perritos a los que también daba asilo: Demian y La Negrita, pues no sólo teme por su vida, sino también por la de ella misma, toda vez que se ha percatado que el Jetta gris sigue dando rondines por su domicilio.

Aunque la denuncia ya se hizo en la Fiscalía, es necesario que las autoridades pongan mayor atención en cuando al maltrato animal se refiere. Susana reportó que Bambi fue localizada, sin embargo, tiene una herida en su patita, la cual la tiene en observación veterinaria.