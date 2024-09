Tercer Informe: Kuri destaca inversión y política de concordia

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, destacó una inversión de cerca de 16 mil millones de pesos en obras públicas, entre ellas varias relacionadas con instituciones educativas, en donde se destinaron mil 400 millones, y obras carreteras con una erogación de nueve mil 600 millones de pesos.

Al rendir su Tercer Informe de Gobierno, el mandatario puso énfasis en el viaducto de Santa Bárbara, en el municipio de Corregidora; la carretera 413 y la segunda etapa de la 411; el Boulevard Metropolitano; la carretera a cuatro carriles que va hasta Chichimiquillas, y la 540, en El Marqués.

Habló de “una prosperidad solidaria, que significa que a todas y a todos nos vaya bien, que no nos importe dónde naciste, dónde vives, en qué crees, cómo amas o por quién votas. Que todos estén mejor”.

Ante más de dos mil personas reunidas el pasado sábado en el Querétaro Centro de Congresos (QCC), el mandatario aseveró que las autoridades y la ciudadanía se encuentran listos para hacerle frente a cualquier situación que pueda llegar de fuera y enfatizó: “llevamos una dinámica que no podemos soltar: la continuidad”.

Mauricio Kuri apuntó: “Aquí creemos en la política de la concordia, el diálogo, el acuerdo y la pluralidad. Aquí no agredimos, no ofendemos, no abucheamos pero, ¿qué creen?, tampoco estamos mancos, no nos dejamos”.

En un formato abierto, en el que se permitió la participación del público, Mauricio Kuri reiteró a los queretanos su agradecimiento por permitirle servirles, y expresó que el cargo que ocupa desde el 2021 “es el más honroso” que ha tenido en toda su vida.

En ese sentido, apuntó que para cumplir con las metas planteadas para los siguientes años se requiere trabajar con el mismo rumbo con el que inició su gestión, pese a los retos que ha implicado su ejercicio en la política.

Añadió que desde que asumió la titularidad del Gobierno estatal se enfrentó al dilema y a la vez al reto de no sólo administrar, sino atender los desafíos de la administración pública para encontrar soluciones de fondo.

Al evento acudieron los representantes de los tres poderes estatales; la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez; el mandatario electo de Chiapas, Eduardo Ramírez; el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y varios diputados y senadores de distintos partidos.

Ante ellos y ante el resto de los miles de asistentes, Mauricio Kuri explicó que su administración ha girado en torno a seis ejes: infraestructura, movilidad, agua, seguridad, economía familiar sólida y una red de protección social para los más vulnerables.

El gobernador de Querétaro aseguró que en esta entidad “no caben ni la venganza ni el rencor”, políticas que, dijo, no existen en su administración, en donde se gobierna para todas y para todos.

Como parte de su discurso, Kuri González presumió “finanzas sanas”, gracias a las cuales se ha logrado mantener una continuidad en las políticas públicas y tener una calificación Triple A, otorgada por las empresas Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s.

Gracias a estas condiciones, dijo, en lo que va de 2024 se han recibido seis mil 500 millones de dólares de inversión extranjera directa, lo que tiene al estado posicionado en el primer lugar nacional.

En ese sentido, añadió que la llegada a la entidad de empresas transnacionales como Amazon, Microsoft y Google, es un ejemplo de que en Querétaro se hacen las cosas bien.

El mandatario estatal aseveró que, como parte de la buena situación económica, Querétaro ocupa el quinto lugar nacional en la generación de empleos, y destacó que mientras el país ha crecido 0.8 por ciento al año, el estado que gobierna registra el 3.7 por ciento en este indicador.

El gobernador de Querétaro aseguró que las buenas condiciones de seguridad representan una de las principales ventajas competitivas de Querétaro, por lo que a este rubro se ha destinado una inversión de cuatro mil millones de pesos.

Agregó que el edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es uno de los complejos en la materia más importantes de Latinoamérica, además de que la entidad se mantiene en primer lugar en certidumbre jurídica y justicia penal, de acuerdo con el World Justice Project.

Asimismo, destacó la labor de la Fiscalía General de Querétaro, gracias a la cual se ha logrado esclarecer el 80 por ciento de los homicidios dolosos que se han cometido en el estado.