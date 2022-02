Layda Sansores promueve revocación de mandato en plena veda electoral (VIDEO)

En medio de la veda electoral, que inició el pasado 4 de febrero, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, declaró que se encuentra movilizando a la población porque “ese día de abril tiene que ser inolvidable”, lo que coincide con la realización de la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sus declaraciones se dieron este domingo, durante la toma de protesta del Comité Guerreros del 97, un movimiento de resistencia civil surgido en 1997, tras un presunto fraude en el que Sansores San Román perdió las elecciones a la gubernatura de Campeche, ante el priista Antonio González Curi.

Durante su intervención, la gobernadora prometió a sus “guerreros” darles un empleo dentro de la administración estatal, por lo que ya se encuentra analizando “cuáles son los espacios, en dónde hay lugares”.

Según lo dicho por la morenista, el senador Arturo Moo Cahuich, “un gran representante de la resistencia civil, es el responsable, el coordinador de que no me falte uno solo de ustedes que no tenga trabajo en el gobierno, y si no son ustedes, pues a lo mejor pueda ser un hijo”.

Por esto, pidió paciencia a los miembros del comité, “porque no se van a quedar ustedes fuera. ¡De ninguna manera podemos hacerlo!, si es necesario inventaremos un lugar para ustedes”, dijo, y después sonaron los aplausos.

Tras esto, se comprometió a destinar al menos dos horas de cada semana para recibir a los interesados en ser “ubicados”, ya que por el momento su agenda se encuentra limitada bajo el siguiente argumento:

“Ahorita estamos saliendo a las comunidades por el reto que está muy cerca, tenemos que salir también a seguir convenciendo y a movilizar a nuestros compañeros, porque ese día de abril tiene que ser inolvidable y tiene que registrarlo el líder que nunca nos dejó solos, que sepa que aquí se le ama como ayer y más que ayer, porque nunca nos dejó ni nos ha dejado solos, no tenemos otra prueba que darle”, comentó.

Las declaraciones hicieron suponer a varios internautas que la gobernadora se refirió a la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se llevará a cabo el 10 de abril.

Tras la “explicación”, Sansores San Román pidió a los “Guerreros del 97” que levantaron la mano aquellos que “ya están ubicados” dentro de la administración y ante la poca respuesta exclamó: “¡Me faltan un chingo! No, no, tenemos que apurarnos mucho más… esto es un compromiso y, créanme, no se desesperen”, dijo.

“De repente les ofrecemos este puesto de abogado de 8 mil pesos, no lo desechen, éntrenle, porque lo importante es poner un pie adentro, una vez que lo tengan, tengan la seguridad de que…(inaudible)”.

