Lenin Pérez acusa que apoyo del PVEM a Guadiana fue decisión arbitraria; ‘aquí nadie se raja’

Lenin Pérez, candidato a la gubernatura de Coahuila en los próximos comicios, abanderado por la coalición Salvemos Coahuila, dijo que la decisión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de desmarcarse de ella para apoyar al candidato por Morena, Armando Guadiana, fue tomada por “unos cuantos” que desconocen las necesidades de la entidad.

A través de un videomensaje, dijo que la decisión del PVEM de apoyar a Guadiana responde a que éste último “va en picada en las encuestas, por ello, han tenido que recurrir a las más bajas y viejas prácticas priistas”.

“Hoy, un grupo de personas totalmente ajenas a Coahuila con una profunda ignorancia de lo que aquí vivimos y de lo que aquí sucede quiso venir a decirnos lo que debemos hacer”, acusó el candidato.

“Nadie nos va a venir a decir, de la Ciudad de México, lo que tenemos que hacer. Está más que claro que esa decisión la tomaron unos cuantos anteponiendo intereses que no son de los coahuilenses, porque los condicionaron a no ir juntos en el 2024, pero yo tengo el respaldo de los liderazgos de la militancia del verde y del partido unidad democrática de Coahuila”, abundó.

A propósito, Lenin Pérez aclaró que “aquí nadie se va a rajar” , y que cuenta con la experiencia política suficiente para que estas prácticas no lo “intimiden”, “al contrario, me fortalecen y me convencen cada día más que Coahuila necesita un cambio necesita políticos con ideales honestos y congruentes”.

“Te hablo a ti coahuilense, que estás harto de los políticos que te engañan y que te traicionan: sigamos adelante, juntos, no nos vamos a rajar y vamos a demostrarles que aquí no se juega ni se negocia”, concluyó Pérez.

