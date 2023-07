Liberan a camillero señalado por la muerte de una niña en hospital del IMSS, en Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dio a conocer que el camillero, señalado por la muerte de una niña de seis años, fue puesto en libertad.

En la carpeta de investigación de Víctor “F” no se le encontró culpable, el trabajador del Hospital General de Zona número 18, ubicado en Playa del Carmen, trasladó a Aitana, una pequeña de seis años que murió prensada en un elevador .

Según la Fiscalía, las investigaciones para dar con los responsables del incidente siguen, ahora en contra de quienes supervisan el mantenimiento de los elevadores y de la empresa concesionaria.

“Estamos realizando las investigaciones correspondientes apegados en todo momento a los protocolos establecidos, respetando los derechos del personal que labora en este hospital del IMSS; llegaremos hasta las últimas consecuencias y se le aplicará la ley a el o los responsables de este trágico accidente”, indicó la Fiscalía por medio de un comunicado.

Por medio de un video difundido en redes sociales por un periodista, se puede escuchar el pronunciamiento del camillero: “A mí no me importa hoy aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima, porque también quedé encerrado (...) salí por un pinch* agujero , que estaba cabr*n, y todavía yo intenté rescatar a la bebé y lo intenté hacer porque a final de cuentas todos somos padres".

