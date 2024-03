Liberan captores a periodista; fue “advertencia por lo que escribo”

Aunque la madrugada de ayer fue liberado por sus captores el periodista Jaime Barrera, después de que fue víctima de la privación ilegal de la libertad el pasado lunes al salir de la radiodifusora en la que trabaja en Guadalajara, Jalisco, el propio comunicador señaló que el grupo armado que se lo llevó lo amenazó: “Hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde estás y tu familia”.

“Mi papá ya está con nosotros. Mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Gracias a todas y a todos”, escribió muy temprano ayer —a las 4:36 horas de la mañana— su hija Itzul Barrera, aspirante a una diputación local por Morena, en sus redes sociales.

Del hecho también dio cuenta el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, quien a las 6:39 horas señaló también en sus redes sociales que “hace unos momentos la Fiscalía de Jalisco y la Coordinación de Seguridad me confirmaron que el periodista Jaime Barrera ha sido localizado con bien”.

El comunicador fue localizado en el municipio de Magdalena, donde sus captores lo dejaron, después de que pidió apoyo a la Guardia Nacional.

Posteriormente, la Fiscalía del Estado de Jalisco ratificó que el comunicador está en buenas condiciones de salud, y afirmó que continuarán las investigaciones para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables.

Fue una experiencia que no le deseo a nadie. Pasaron 34 horas (...) es como ser protagonista de las columnas que escribo a diario, desgraciadamente la inseguridad está así. Las fauces de la delincuencia se asoman y te escupen en la cara y no sabes qué hacer

Jaime Barrera, Periodista

A pesar de que hasta el cierre de esta edición las autoridades no habían proporcionado más información sobre el caso, la propia víctima ofreció algunos detalles de su cautiverio de 34 horas.

En el testimonio que dio a diferentes espacios informativos de televisión, manifestó que se trató de “una experiencia que no le deseo a nadie. Pasaron 34 horas (...) es como ser protagonista de las columnas que escribo a diario, desgraciadamente la inseguridad está así. Las fauces de la delincuencia se asoman y te escupen en la cara y no sabes qué hacer”.

El periodista confirmó que el motivo de la privación ilegal de la libertad de la que fue víctima tiene que ver con su trabajo periodístico, pero anticipó que no claudicará.

“Yo creo que es un mensaje de intimidación que no podemos permitir por ninguna manera. Creo que hay que seguir trabajando con profesionalismo, sin ser tendenciosos hacia ningún lado y hacer el periodismo que tratamos de hacer, con datos, consignando lo que sucede día a día. Esa es la mejor respuesta que podemos dar a quienes, tal vez con una mala lectura, malinterpretan nuestro trabajo. Algún precio hay que pagar.

“Afortunadamente, gracias a los rezos de todos los queridos, como ustedes, me tocó volver a estar aquí con mi familia. Estoy muy contento y listo para estar pronto, en unos días, ahí dando las noticias”, expresó.

En las consideraciones del hecho, dijo que “no fue secuestro porque no pidieron rescate. Fue una especie de advertencia, de lo que yo escribo, de lo que yo digo. Supongo que viene por ahí. Me lo dijeron. Quedan como advertencias: ‘hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde estás y tu familia’”.

Tenemos que dar con los responsables y tenemos que poder esclarecer la razón, las causas y lo que realmente sucedió

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco

Precisó que durante los días en los que estuvo en cautiverio tenía los ojos vendados, las manos atadas e hincado la mayor parte del tiempo, aunque por momentos, acostado.

“Estaba en un sitio donde no veía, con un poco de agua. Luego me llevaron a otro sitio y me dejaron en la entrada de Magdalena”, narró Jaime Barrera. Asimismo, declaró que fue liberado debido a la amplia presencia policial en la entidad.

Al preguntarle si seguirá escribiendo con la fuerza que lo hace, declaró que “yo espero que sí. Eso no debe cambiar, tenemos que continuar y exigir seguridad tanto para candidatos como para los que hacemos la labor de narrar lo que hacen los candidatos, que la autoridad cumpla con su obligación de cuidar el trabajo y no nos tenemos que dejar intimidar”.

Finalmente, anunció que se acogerá al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que por mandato le corresponde brindar a la Secretaría de Gobernación. “Yo espero que sea suficiente para seguir trabajando como siempre”, concluyó.