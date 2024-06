Libia Denisse recibe constancia de mayoría como gobernadora de Guanajuato: “Me llena de orgullo”, afirma

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) entregó este domingo la constancia de mayoría a Libia Denisse García Muñoz Ledo, que ratifica que será la próxima gobernadora del estado, lo cual celebró por ser la primera mujer en ocupar el cargo.

“Estoy muy emocionada, en los primeros 200 años de historia de Guanajuato es la primera vez que hoy se entrega constancia de mayoría a una mujer y eso me llena de orgullo. Me hace recordar la lucha de tantas mujeres, que permitieron que hoy esté aquí, siendo la primera gobernadora electa del estado”, dijo García en entrevista con medios después de recibir la constancia.

A propósito, Libia Denisse reiteró que su gobierno contará con el primer gabinete paritario en la historia de Guanajuato, pues, explicó, la mitad de Secretarías estarán encabezadas por mujeres. “Estamos trabajando fuerte en revisar los mejores perfiles, traeremos a la gente más capaz”, aseguró.

Libia Denisse celebra lucha histórica de las mujeres. Foto: Especial

Al mismo tiempo, reiteró que tendrá un acercamiento estrecho con la presidenta electa de la República Claudia Sheinbaum, para “generar un diálogo desde el primer momento”.

Vamos a tener una nueva relación con el gobierno federal en donde el diálogo, los proyectos, los consensos van a ser importantes. Los grandes retos que tiene Guanajuato requieren a la federación y yo seré una gobernadora que toque las puertas para traer a Guanajuato lo que se requiere.

Al mismo tiempo, dijo que es respetuosa de la decisión de quienes votaron por otros proyectos en los diferentes municipios del estado, y que trabajará con sus representantes en favor de lo mejor para la ciudadanía de Guanajuato.

"Respeto profundamente la decisión de la gente, vamos a trabajar por igual, no habrá ningún distingo para ningún proyecto en ninguno de los municipios, esto no va a cambiar porque no sea un color diferente el que gobierno. Al contario, hoy desde aquí les ofrezco un dialogo abierto para trabajar juntos", concluyó.

El IEEG dio el triunfo a Libia Denisse con el 51.2 por ciento de los votos en la entidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am