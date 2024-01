Libia Dennise García Muñoz Ledo respalda a los productores del campo de Guanajuato.

La precandidata panista a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, refrendó su respaldo a los productores del campo y a las mujeres de la zona rural y urbana de Pénjamo.

“Guanajuato sigue demostrando que somos mujeres y hombres de trabajo, que no estiramos la mano, sino que queremos condiciones para trabajar; porque si algo nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos, es que el trabajo duro saca adelante a las familias”, dijo la panista.

Con el apoyo de liderazgos y cientos de militantes y simpatizantes, Libia pidió al panismo de Pénjamo, para que con convicción y fuerza construyan el mejor proyecto y la mejor versión de Guanajuato.

“Cuando decidí levantar la mano para buscar la gubernatura, lo hice pensando en cada mujer de Guanajuato, en cada niña, en cada niño, en quienes veo reflejados en los ojos de mis hijos, porque yo sé que nuestra mayor ilusión es que ellos vivan mejor de lo que nosotros vivimos”, indicó

Libia Dennise García Muñoz Ledo recibió el apoyo de sus simpatizantes, quienes señalaron que estas elecciones representan una oportunidad para que Guanajuato sea gobernada por una mujer.

Entre banderas del PAN ondeando, vítores y porras en el salón Club de Leones, Libia se despidió de Pénjamo con la promesa de volver en campaña y junto con el panismo, salir a tocar corazones para trabajar por Guanajuato.

“Que esta no solo sea una precampaña, que sea un movimiento de esperanza por Guanajuato, en donde trabajemos por lo que verdaderamente nos importa y todos nos comprometamos a trabajar por nuestro estado”, dijo.

Libia llama a pintar de esperanza a Guanajuato

La precandidata a la gubernatura del estado también visitó Abasolo, en donde hizo un llamado al entusiasmo para pintar de esperanza a Guanajuato.

“Lo vamos a lograr juntos, porque en cada municipio me he encontrado hombres y mujeres que nos tienden la mano, que creen en este proyecto y que trabajan por mejorar su comunidad y por mejorar su colonia”, expresó.

Como una mujer cercana que escucha las causas de la gente, que conoce su estado y que va a darlo todo por las familias de Guanajuato, así se definió la precandidata panista, al refrendar su compromiso con las familias de Abasolo y de toda la entidad.

“Hace unos días mi papá se fue al cielo y yo recordaba que es lo que me quedaba de él en mi corazón, y si algo recuerdo es que siempre me dijo, desde que yo era niña, que si uno se comprometía, que si uno hablaba, uno tenía que darle valor a su palabra y hoy, me siento más orgullosa que nunca de poder estar en este camino guiada por mi ángel en el cielo y poder decirles a todas y todos ustedes que no les voy a fallar”, mencionó.

Además de cientos de militantes y simpatizantes panistas, Libia estuvo acompañada de Luis Álvaro Acosta, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN de Abasolo y de la diputada Local panista, Briseida Magdaleno González “La China”.

JVR