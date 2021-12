Lista de aspirantes de Morena ahonda confrontación interna

Alberto Esteva, aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Oaxaca, anunció que presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de no resultar seleccionado para las encuestas que definirán al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, tras señalar que el partido violó los principios de legalidad y “realizó una simulación”.

Luego de que la coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza anunció la lista de quienes serán incluidos en el proceso interno, el también exalcalde de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, afirmó que la decisión no se basó en los principios de imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía y equidad de su partido.

“Nunca nos dieron a conocer la encuesta de Morena… No hay imparcialidad, objetividad y es un tema de democracia interna del partido que yo no estoy dispuesto a disculpar; esto se tiene que corregir”, sentenció.

Durante una reunión a la que los aspirantes fueron convocados el 27 de noviembre, se les comunicó que la decisión que tomaron los consejeros nacionales en el primer filtro de perfiles no era definitiva.

Lo que estoy diciendo es que me han sacado de la contienda de manera deshonesta, conculcando mis derechos político-electorales. Morena no puede ser una caricatura del PRI o del PRD o de otros partidos que asignan o venden candidaturas

Alberto Esteva, Aspirante, Oaxaca

Alberto Esteva afirmó que esto lo hicieron para ganar tiempo y que nadie impugnara los resultados de esa primera etapa del proceso interno.

“Nos dijeron que sí iba a haber una encuesta y que iba a haber dos encuestas espejo, y no es cierto; nos mintieron. Si me hubieran dicho que esto iba a ser una simulación, entonces yo no recorro el estado y eventualmente hubiera tomado la decisión de no participar, pero fue una tomada de pelo”, denunció.

Una de las pruebas bajo las que sostuvo su postura está apoyada en dos encuestas que él y la organización A Corazón Abierto Oaxaca pagaron a las casas encuestadoras Alduncin y Asociados y Hersalcop, las cuales realizaron cuatro mil ocho entrevistas cara a cara en las que salió como el mejor evaluado, según afirmó.

Gráfico

“Eso me da la autoridad moral y política para exigir al Tribunal Federal Electoral (TEPJF) que se revise y se corrija el procedimiento, porque están conculcando mis derechos políticos y electorales”, apuntó.

Dijo que exigirá los resultados de las encuestas que se aplicaron y bajo las cuales se tomó la decisión. “No hubo tal encuesta y, si la hubo, no la hicieron pública; entonces engañaron a 14 de los 18 que nos inscribimos. Yo no sé si los demás se van a quedar callados, pensando en que su silencio les garantiza una posición en el gobierno… Mi responsabilidad es obligar a que el partido Morena corrija y el Tribunal Federal Electoral es la siguiente instancia”, dijo.

Entre otros de los señalamientos, Alberto Esteva afirmó que su partido ha impuesto candidatos y sostuvo que hay elementos suficientes para afirmarlo, razón por la cual permanecerá dentro de esta fuerza política, ya que no se pueden permitir las prácticas contra las que se ha luchado por años.

Me parece que el método de la encuesta es un método ideal, para que, como debe de suceder, haya un proceso democrático, se evite el dedazo y el movimiento se mantenga sólido y fuerte

Benjamín Robles, Aspirante, Oaxaca

Por el contrario, el diputado del Partido del Trabajo Benjamín Robles, quien forma parte del grupo de los seis perfiles elegidos para contender por la candidatura en Oaxaca, afirmó que el proceso fue llevado con transparencia.

“Me parece que el método de la encuesta es un método ideal, para que, como debe de suceder, haya un proceso democrático, se evite el ‘dedazo’ y el movimiento se mantenga sólido y fuerte”, comentó.

Explicó que todos los que solicitaron el registro fueron convocados y, posteriormente, se les informó sobre la realización de la encuesta de reconocimiento entre la población.

Refirió que la lista de seleccionados, al menos en Oaxaca, se construyó con base en los resultados de dicho ejercicio y de la propuesta que el Consejo Nacional de Morena aprobó previamente.

“Hay quienes están muy bien posicionados y hay quienes están con bajo nivel de conocimiento; yo no puedo decir más, porque tampoco quiero que se interprete como un señalamiento”, comentó.

Sugirió que todos deberían confiar en el proceso interno, cuyo siguiente paso será la realización de tres encuestas más, de las cuales una será realizada por su partido y, el resto, por dos empresas privadas.