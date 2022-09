"No llegué para administrar problemas, sino para resolverlos": Pide Kuri reconciliación

Durante su Primer Informe de Gobierno, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, enfatizó que la capacidad de los gobernantes no se mide en sus momentos de triunfos, sino en su toma decisiones y cómo superan la adversidad .

Por ello, hizo un llamado a la sociedad a dejar la indiferencia y dar paso a la reconciliación, al diálogo y a la unidad en el país, ya que el r u mbo es "elevarnos al siguiente nivel" .

Esto al recordar que se ha enfrentado a momentos difíciles como las lluvias que inundaron San Juan del Rio, Tequisquiapan, Huimilpan, El Marqués, Corregidora y la capital, a una nueva ola de COVID-19, a los hechos de violencia en el estadio La Corregidora, el feminicidio de Victoria Guadalupe, y el caso del joven otomí que fue quemado por compañeros de secundaria que lo acosaban.

En su discurso, el gobernador de Querétaro destacó que ante estas adversidades, es que su gobierno determinó crear el programa Sociedad de Respeto Somos Querétaro, que posee una perspectiva integral para reparar el tejido social, reforzar valores, generar sentido de comunidad y recuperar los espacios públicos.

Indicó que el desarrollo de una sociedad se mide por su respeto, por la participación ciudadana, por lo que, señaló que con dicho programa se ha invertido en la mejora de escuelas, espacios deportivos, parques, plazas públicas .

"No llegué para negar la realidad, sino para enfrentarla e intentar modificarla. No admito que se instale el conformismo. No consiento que abandonemos a los niños, a las jóvenes, a las mujeres, a las personas con discapacidad. No quiero que seamos un mosaico más del triste mural de comunidades rotas en el que se está convirtiendo al país"