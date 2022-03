Luchar contra prácticas conservadoras y machistas, objetivo de mandatarias de la 4T

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, aseguró que las mujeres de la Cuarta Transformación deben luchar en contra del machismo y del conservadurismo de los partidos de oposición, ya que la derecha es hipócrita y defiende prácticas neoliberales.

"En el presente hay mucho mayor equidad, la sociedad igualitaria es posible ya que anhelamos un futuro mejor, pero sin obstáculos; ahí está la derecha hipócrita con su defensa neoliberal, el PRIAN ha actuado al revés de los derechos, por ello haremos frente a su machismo y misoginia hacia la igualdad y libertad ", dijo desde la explanada del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

La mandataria estatal señaló que son muchas las mujeres que comparten valores y objetivos, porque están por perseverancia en sus diferentes puestos, pero también cosechando los esfuerzos, la lucha y sacrificio de muchas que las han antecedido.

"Tenemos que hacer una realidad que las mujeres se desarrollen en todo lo que deseen, por ello es importante que estaremos conscientes que el proyecto del que forman parte, hay un tremendo riesgo de regresión si no consolidamos que continúe". Indira Vizcaíno

Indira Vizcaíno aseguró que son evaluadas con mayor severidad que los hombres , porque piensan que no tienen derecho a equivocarse, por ello aclaró que tienen que revertir la situación y dar excelentes cuentas, para que la lucha no se cierre, sino que se abran más puertas, incluso la de Palacio Nacional . "La 4T se consolida como una transformación feminista o no se da", dijo.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, sostuvo que son las mujeres quienes han luchando desde niñas contra la discriminación y la violencia, por ello se convirtieron en símbolo de la transformación del país.

"Este encuentro es fruto de la equidad, justicia y democracia, por ello, convoco a todas las mujeres mexicanas a unir esfuerzos y consolidar los retos que tenemos por delante. En Guerrero, un estado protagonista de cada una de las transformaciones del país, las mujeres hemos ido luchando y ganando espacios, por ello tenemos a una mujer gobernadora". Evelyn Salgado

Además, comentó que Guerrero tiene su primer gabinete paritario, lo que se traduce en compromisos y políticas palpables para erradicar la desigualdad, así como la defensa de las niñas de la montaña que han visto su libertad coartada por prácticas negativas.

"Por ello vamos a seguir luchando contra la desigualad y paridad, no se trata de una lucha de mujeres contra hombres, sino de conseguir lo que se nos negó por mucho tiempo. Este proceso que encabezamos es por la liberación femenina". Evelyn Salgado

