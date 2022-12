Madre buscadora suplica al Cártel "Los Salazar" que le digan dónde está su hijo

Cecilia Patricia Flores Armenta, mejor conocida por las madres buscadoras como Ceci, suplicó por medio de un video al cártel criminal “Los Salazar” que le digan dónde está su hijo Marco Antonio quien desapareció el pasado cuatro de mayo del 2019 en la Bahía de Kino, en Hermosillo, Sonora.

A lado de la fotografía de su hijo y junto a la imagen de San Judas Tadeo aseguró que no quiere justicia sólo encontrarlo.

"Le pido por favor al Cartel de los Salazar que me digan dónde está mi hijo. Les juro por mi vida que no quiero justicia, solo lo quiero conmigo”, mencionó.

Según explicó la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, sentir que iba a morir fue el motivo que la llevó a realizar un video dirigido a los integrantes del crimen organizado.

"El día de ayer le hice una fiesta a los hijos de los desaparecidos y me puse muy enferma y sentí que moría, y al tener esos pensamientos de pensar que iba a morir y que mi hijo iba a quedar completamente olvidado por parte de las autoridades es porque me dirijo a hacer este video", detalló.

Además agregó que desde que desapareció su hijo no ha tenido el apoyo por parte de las autoridades para la búsqueda e investigación a pesar de los esfuerzos y exigencias que ella misma ha realizado.

"Por mi hijo removería cada centímetro de tierra pero siento que la vida se me escapa y no me quiero ir de este mundo sin traerlo a casa", enfatizó.

En el video sentenció que su intención es la “súplica de una madre que ha luchado incansablemente por su hijo y que aunque ha encontrado a miles de personas que no eran mis hijos no he podido encontrar al mío".

Este es el segundo mensaje que Ceci Flores envía a integrantes del crimen organizado pues el pasado dos de enero del presente año también compartió un video en donde suplicó que se le permitiera salir a sus hijos sin represalias y amenazas.

