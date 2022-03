Una madre entregó a su hijo a la Fiscalía General de Querétaro, debido a que fue partícipe de los hechos violentos que se registraron el pasado sábado en el Estadio Corregidora, durante el encuentro entre el Atlas y los Gallos Blancos.

"Ayer fuerona catear mi casa. Él (su hijo) no estaba en mi casa, los policías me dijeron que lo más opcional era que si se comunicaba conmigo, pues que lo entregara, para bien de él y de nosotros", declaró la mujer en un video difundido por la Fiscalía General de Querétaro.

La mujer narró que ante la llegada de su hijo, decidió platicar con él para explicarle la situación y proponerle que se entregara; "vámonos, te voy a llevar a la Fiscalía", le dijo.

"No me dijo nada, lo aceptó todo. Me dijo que sí, y aquí estamos, aquí estoy yo", explicó la mujer luego de que su hijo se entregara. Además, instó a que cada persona que tenga datos que sirvan a la Fiscalía para identificar a los agresores que participaron durante la riña, se acerquen a la dependencia como lo hizo ella.

Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra. No hay de otra, aquí estoy y estoy con él, concluyó

A toda persona que tenga datos que sirvan a la investigación, acérquense a esta Fiscalía.



Pueden comunicarse al 442 238 7622 y proporcionar información de manera anónima. pic.twitter.com/NK8mnh9Ej4 — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 9, 2022

RFH