LIGA MX: Aficionados protestan en contra de los castigos al Querétaro; "a gritar pu..."

La Liga MX reveló los castigos a los cuales se hizo acreedor el club Querétaro, tras los hechos violentos que se presentaron en el Estadio Corregidora, sin embrago, aficionados no quedaron conformes y en redes sociales están manifestando su descontento.

En la Asamblea Extraordinaria de dueños de los equipos de la Liga MX se dio como veredicto que los Gallos Blancos se mantiene en Primera División, resolución que los aficionados han desaprobado pidiendo "grita pu** y "boicot a la Liga MX".

Boicot a la liga BBVA MX!



No permitamos que sigan ganando dinero a su bolsillo los gobernadores a costa de la s@ngre de los ciudadanos. #GritaPuto pic.twitter.com/qa2UAGKD6f — Romina Comonfort (@ComonfortRomina) March 8, 2022

#GritaPuto como la única herramienta inmediata para hacer un boicot a la Liga MX, yo lo gritaría con una cartulina que dijera "No más barras" — Ruben Salazar (@r_aguilita) March 8, 2022

En la asamblea, el presidente de la Liga MX Mikel Arriola comentó que "los dueños, directivos y la Liga MX nos reunimos para sancionar los terribles acontecimientos que sucedieron el fin de semana entre Querétaro y Atlas. La violencia no tiene cavida y es nuestra obligación tomar decisiones enérgicas. Queremos proteger a nuestra afición jugadoras y jugadores".

La Liga MX explica por qué Querétaro no fue desafiliado

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, explicó ante la prensa los motivos por los cuales se tomó la decisión de no desafiliar al Querétaro luego de los incidentes violentos ocurridos en el Estadio Corregidora el pasado sábado en el partido contra el Atlas.

"No hubo desafiliación porque nosotros no queremos que los jugadores y jugadoras paguen por los hechos de la directiva, que tampoco paguen la Sub 15, Sub 17, y Sub 20", comentó el directivo en la conferencia de prensa en las que se revelaron los castigos que se le aplicaron a Gallos Blancos por los hechos del pasado fin de semana

El mandamás de la Liga MX también hizo énfasis en que el organismo no quiere que ocurra una situación similar a la que pasó con la desafiliación del Veracruz en 2019, pues señaló que todavía no se les paga a algunos futbolistas.

