Madres buscadoras de Sonora exigen seguridad en pozo encontrado

La madre buscadora, Cecilia Flores Armenta, exige que las autoridades del estado de Sonora realicen las labores necesarias para identificar los restos humanos que encontraron en Carbó, Hermosillo y les brinde seguridad para continuar con la extracción de los restos.

El pasado sábado la activista dio a conocer a través de sus redes sociales el hallazgo de restos humanos en un pozo en Carbó, Hermosillo. Denunció que a pesar de haber informado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y los bomberos, estos no acudieron al llamado.

“Exigimos que se tomen medidas inmediatas para identificar los restos encontrados, es inaceptable que se demoren tanto tiempo en actuar y que no se haga nada por parte de FGR, pedimos que garantice nuestra seguridad física, ya más de 24 horas y no hay apoyo”, compartió Flores Armenta en sus redes sociales.

A través de un video mensaje que compartió, la activista dijo que ella y otras madres buscadoras continuaban en el lugar del hallazgo de los cuerpos y que este domingo consiguieron recuperar más restos humanos.

“No tuvimos el apoyo de las autoridades, de los bomberos para exhumar estos restos y lo estamos haciendo las familias, pero lamentablemente el día de hoy no tuvimos el apoyo de las autoridades sólo tenemos una de la AMIC con dos elementos y custodia con dos elementos, no acudió al lugar ni Guardia Nacional, ni Marina, ni Sedena”.

“Necesitamos de verdad que vengan esas autoridades que vengan a custodiarnos porque estos lugares sabemos son de mucho peligro, somos al menos familias y solamente tenemos cuatro elementos de seguridad ¿dónde está el gobernador de Sonora en este momento que estamos haciendo el llamado?”, expuso la madre buscadora.

Señaló que esta ocasión, a pesar de que el mandatario estatal siempre atiende a las madres buscadoras, en esta ocasión no ha sido así.

Mencionó que en esta ocasión el gobernador Alfonso Durazo Montaño, había preferido ir a “aplaudirle al presidente” y dejar desprotegidas a las madres buscadoras.

