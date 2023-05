Madres colocan tendederos para exhibir a deudores alimenticios en Cuernavaca

Colectivos feministas y mujeres organizadas han colocado tendederos con los nombres de los padres que abandonan a sus hijos y que son deudores alimenticios .

La acción que fue denominada "las otras madres", tiene como fin exigir a las y los diputados locales y federales legislar la Ley Sabina, que contempla medidas contra los padres que se niegan a pagar la pensión alimenticia y aquellos que abandonan a una mujer embarazada.

"Las otras madres" exigen que se aprueba la Ley Sabina. Foto: Diana Luz/ Twitter @DianaLuzVa

Pamela Alvarado, quien es vocera del colectivo "Las de violeta" indicó: "nos manifestamos hoy como muestra de la importancia de visibilizar las violencias económicas, patrimoniales y psicológicas a las que muchas veces estamos expuestas las mujeres, sobre todo las madres".

En ese sentido exigen a los diputados la aprobación de la Ley Sabina, con la que ningún deudor alimenticio podrá ocupar un cargo público , así como cárcel para quienes abandones a una mujer embarazada y que obliguen a los deudores alimenticios a pagar la pensión alimentaria.

Pidieron que la lucha de "las otras madres" sea reconocida y que no se quedé sin notarse toda la violencia que viven día con día. Señalaron que "en un estudio hecho por Las de Violeta y el Frente Nacional de Deudores Alimentarios capítulo Morelos, del 2022 a la fecha se registró un aumento del 50 por ciento de denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en Morelos y un 30 por ciento a nivel federal".

Las mujeres organizadas piden que la violencia vicaria sea vista y que haya medidas en contra de los deudores alimenticios. Foto: Diana Luz/ Twitter @DianaLuzVa

Las mamás organizadas indicaron que a través del tendedero no solo se visibiliza a los padres deudores alimenticios, sino que también a quienes los respaldan, señalan como injusto que siga habiendo burlas en contra de las maternidades y ninguna condena social para quienes abandonan a sus hijos y los violentadores vicarios.

Sus acciones de exponer a padres que no cumplen, es para que el 50 por ciento de ellos que no ven a sus hijos ya no queden impunes.

A nivel nacional se han registrado 6 mil 498 denuncias contra padres ausentes, de las cuales 103 son de Cuernavaca Morelos. Es por ellos que las madres exigen que esto sea castigado y que los deudores alimenticios asuman su responsabilidad.

Mamás organizadas visibilizan la violencia vicaria y de abandono paterno. Foto: Especial

