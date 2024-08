'La vida tiene otros planes': Mariana Rodríguez habla sobre la pérdida de su bebé | VIDEO

La noche de ayer, miércoles 31 de julio, el nombre de Mariana Rodríguez volvió a ser tendencia en redes sociales, sin embargo, no era por algún acontecimiento para celebrar o para lanzar alguna canción sobre temas políticos. Mariana reveló la pérdida de un bebé que estaba esperando desde el mes de julio.

Con un video en el que documentó desde el momento en que se enteró del embarazo, hasta que se encontraba en una habitación de hospital en donde le hicieron una aspiración el pasado lunes 29 de julio. Luego de las múltiples muestras de apoyo y los comentarios que recibió en el video, Mariana Rodríguez decidió dar más detalles sobre este suceso.

Mariana Rodríguez da más detalles sobre la pérdida de su bebé

A través de sus stories en Instagram, Mariana Rodríguez decidió dar más detalles sobre la pérdida de su bebé, del cuál se enteró estaba embarazada a inicios del mes de julio.

"Para mí no es opción quedarme callada, son situaciones invisibles y silenciosas y soy fiel creyente de que cuando lo empecemos a hablar y empecemos a hablar abiertamente de lo que tiene que ver con una pérdida gestacional, mucho más acompañados nos podemos sentir en este proceso, sobre todo las mujeres. y como parejas también los hombres", contó Mariana.

Agregó que "han sido días difíciles emocionalmente, de repente estoy bien, de repente lloro, físicamente también cuesta, hay hormonas de embarazo de jalón. Me hicieron una aspiración el día lunes y aquí andamos. Este embarazo nos vino a tomar de sorpresa de forma natural; yo pensé que era como mi recompensa después de cómo se dieron las cosas antes de Mariel. La vida tiene otros planes, Dios tiene otros planes y aunque ahorita no los entiendo, tengo que confiar".

Dijo que tomó la decisión de publicarlo luego de ser cuestionada sobre para cuándo daría un hermanito o hermanita a Mariel. "Ayer tomé la decisión de publicarlo. No sabía cuándo lo aba a publicar porque una amiga me dice '¿Para cuándo el segundo?'. Entonces volteo con ella y le digo 'hace dos días tuve una pérdida'. Prefiero que sepan, porque no podemos esperar que la gente adivine. Fue por eso que tomé la decisión, ya no quería que me estuvieran preguntando que para cuándo el segundo", sentenció.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.