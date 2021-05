Mario Delgado acusa a Silvano Aureoles de amenazar a candidatos

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, acusó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles de intimidar con mensajes violentos a los candidatos de su partido.

Luego de brindar su respaldo a Alfredo Ramírez Bedolla, el líder morenista señaló que acudirán a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) para denunciarlo.

En este sentido, recordó que no es la primera vez que Aureoles intimida y violenta por motivos políticos. “No se nos olvide que amenazó a nuestra compañera diputada del PT, Mary Carmen Bernal Martínez, para evitar que votara a favor del desafuero del gobernador de Tamaulipas”.

Desde Uruapan, Michoacán, Delgado Carrillo pidió a Aureoles Conejo “que saque las manos y no se meta en el proceso, que deje que la gente decida”.

Asimismo, le pedimos a quienes están sufriendo de intimidaciones que denuncien y no normalicen la violencia, porque ésta no es parte de la lucha electoral, es un delito. Las amenazas no son más que actos desesperados de quienes saben que van a perder en las urnas