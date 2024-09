Caso Debanhi Escobar: Salud de Mario, su padre, 'tronó' por nulos avances; fue hospitalizado

Han pasado 2 años y 5 meses desde la desaparición y la muerte de Debanhi Escobar Bazaldúa, caso que permanece en la impunidad, aletargado por reunión tras reunión con autoridades, que, de acuerdo con la familia de la joven, se niegan a reconocerlo como feminicidio.

Recientemente la salud del padre de la joven, Mario Escobar Salazar, se vio afectada por el estrés de no ver avances en el caso, que permanece estancado pese a que fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y que la familia ha presentado datos y elementos suficientes para ratificar "lo que ya todos sabemos": un feminicidio.

Aunque "afortunadamente" ya se encuentra descansando junto a su esposa en su casa de Nuevo León, la semana pasada Mario Escobar fue hospitalizado debido a una repentina crisis de salud que pudo provocarle la muerte, sin haber obtenido justicia por su hija.

En entrevista con La Razón, Mario Escobar detalló que sufrió en tres ocasiones una crisis hipertensiva y, ante el riesgo de una embolia o un infarto, permaneció internado desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de septiembre en el Hospital Sección 50 del SNTE, en Monterrey.

"Tronó": así narró colapso de salud el padre de Debanhi

Mario Escobar mencionó que recibió atención oportuna debido a que se encontraba en una consulta médica; además, iba acompañado de su esposa, Dolores Bazaldúa, al momento de ser hospitalizado por una crisis hipertensiva.

"Estábamos en una consulta normal y de repente, yo esperando turno, empezó a girar todo, el piso se empezó a mover (...) Sentía escalofríos, sentía temperatura, se me subió la presión a 220, por ahí, los ojos estaban muy rojos, la lengua se me trababa", relató a este diario Mario Escobar.

El padre de familia adjudica el repentino declive de su salud al estrés, a pensar constantemente en cómo va el caso de su hija Debanhi Escobar, quien fue reportada como desaparecida el 9 de abril de 2022 y su cuerpo hallado 12 después en una cisterna del Motel Nueva Castilla, en Escobedo, municipio del estado de Nuevo León. Tenía 18 años.

"Nada más estar piense y piense en cómo va el caso en que no se resuelve, [que] el tema muy lento, en que no hay culpables (...) A lo único que lo adjudicamos nosotros es estar al estrés de no encontrar soluciones en el caso de Debanhi" Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar

Mario Escobar compartió en exclusiva a La Razón una fotografía desde el hospital. Foto: Cortesía

"Hasta aquí" llegaste: la angustia de Mario Escobar ante crisis de salud que toca también a su esposa

En conversación con esta casa editorial, Mario Escobar afirmó que mantiene controlada su presión arterial con medicamento, que a partir del episodio de hipertensión deberá tomar de por vida ; además, comentó que le realizaron una exploración por TAC para descartar coágulos de sangre.

"Me controlaron la presión, porque no bajaba de 180 y en el hospital, con medicamentos intravenosos. me lo ponían directo [y] ya cuando me lo lograron a controlar, pues bueno, yo como ser humano, como terco que soy, pues dije, bueno, pues ya me tengo que salir. (...) Yo nunca no traía nada, ahora tomo seis medicamentos diarios diarios (...) Entonces llegó un momento en que el cuerpo pues dice ya hasta aquí llegaste".

Mario Escobar detalló a este diario que su esposa, Dolores Bazaldúa. también se encuentra descompensada, pero "con otro tipo de problemas".

Padres de Debanhi Escobar siguen buscando justicia por el feminicidio de su hija. Foto: Facebook, @MarioEscobarSalazarOficial

Sin avances en el feminicidio de Debanhi Escobar

"Estamos en ese proceso de aprendizaje porque bueno, lamentablemente las autoridades no han hecho su trabajo. Dos años y cinco meses que no hemos visto avances, o los avances que se han visto han sido muy pocos y la Fiscalía General de la República no tipifica teniendo todos los elementos nosotros, de que es un feminicidio" Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar

El también excandidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), recordó la "verdad legal" tras la segunda autopsia al cuerpo de Debanhi Escobar, con la que el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) concluyó que la causa de la muerte de la joven fue asfixia y que había sido asesinado entre tres y cinco días antes de que la encontraran a las afueras de Monterrey.

"Que ratifiquen lo que ya todos sabemos , porque no lo quieren hacer. Si soy bien sincero, eso me causa estrés, nunca lo he dicho, pero pues ahora ya lamentablemente tronó [su salud]", dijo Mario Escobar.

Debanhi Escobar tenía 18 años al momento de su desaparición. Foto: Instagram, qmarioescobarsalazar

Ven esperanza para sacar adelanto el caso con Sheinbaum

El padre de familia también se encuentra preocupado porque el caso de su hija se pierda en el cambio de gobierno, aunque mantiene la esperanza de que la próxima Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tome cartas en el asunto, tal como lo hizo con el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.

"Vamos a esperar. En este caso la que nos daba la asesoría directamente era Rosa Icela [Rodríguez], que ahora queda como secretaria de Gobernación. [Esperamos que] nos dé la oportunidad de platicar con Claudia Sheinbaum", mencionó Mario Escobar a La Razón.

"De alguna manera ella fue parte de la historia cuando el caso de Debanhi estaba muy sonado y al año recuerdo que pasó lo de Ariadna creo, la de Morelos, que también llevaron el caso a la FGR, pero bueno esperemos que ahora la Presidenta Claudia Sheinbaum nos dé la oportunidad de platicar y decirle cómo va el caso y tener esperanzas en poder encontrar a los culpables y que paguen, porque es lo único que queremos, que paguen lo que hicieron" Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar

