MC Jalisco exige a 'Chema' Martínez y a Morena un alto a la violencia.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, José Manuel Romo Parra, y el senador Clemente Castañeda, señalaron como responsable de la agresión a un brigadista al candidato de Morena a la presidencia de Guadalajara, José María “Chema” Martínez.

“Desde aquí lo queremos decir con toda responsabilidad: hacemos responsable a 'Chema' Martínez, candidato de Morena, de la integridad física de nuestro brigadista, que se debate entre la vida y la muerte; de la integridad física de nuestros brigadistas que están todos los días en la calle con derecho y con legitimidad pidiendo el voto de la gente y le exigimos que ponga un alto inmediato a la violencia que quiere desplegar en toda la ciudad”, afirmó el senador Castañeda.

La estrategia de Morena y su candidato, agregó, es clara: “tratan de infundir miedo, de infundir temor porque saben que van a perder la elección y nosotros no vamos a permitir que esa ola de violencia siga escalando”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano Jalisco, José Manuel Romo Parra, reiteró que estas acciones no deben permitirse, porque en Jalisco la democracia no se vive con violencia y poniendo en riesgo a ciudadanas y ciudadanos, por lo que se le ha pedido a las brigadas de nuestra candidata Verónica Delgadillo, no caer en provocaciones.

“Esto señores, NO es un montaje como el que tratan de justificar en la casa de campaña de 'Chema' Martínez, no hay lugar a dudas la violencia es la enemiga de la democracia, pedimos que cesen los actos violentos de Morena no podemos permitir que se normalice un estado de terror”, señaló el dirigente estatal.

Movimiento Ciudadano ha presentado las denuncias correspondientes por las constantes agresiones que han sufrido nuestros equipos pero pide al candidato de Morena que cese la violencia en estos últimos días que restan de la contienda.

“Sin duda alguna está pintando para que sea (el proceso electoral) uno de los más violentos por eso es que hacemos un llamado reiterativo a la sociedad pero sobretodo a los candidatos, en este caso en particular al de Morena, 'Chema' Martínez, que cese la violencia, estamos a tiempo de que esto siga la tradición que Jalisco ha tenido en la historia de sus procesos electorales, donde esto siempre es una fiesta democrática, donde ponderan las propuestas y la gente sale a votar sin miedo”, exclamó Romo Parra.

JVR