MC ve con buenos ojos a Palazuelos a pesar de polémicas

La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, Lidia Rojas Fabro, afirmó que Roberto Palazuelos mantiene un dictamen favorable entre la militancia para ser el candidato a la gubernatura del estado.

Se registran dos personas como aspirantes a la precandidatura; en este caso, Roberto Palazuelos tiene un dictamen prácticamente favorable en ese sentido… La gente lo está recibiendo bien, por parte de la militancia. Yo creo que hay que darnos la oportunidad de conocerlo Lidia Rojas Fabro

Hace una semana se difundió un video donde el precandidato aseguró que ha tomado nota de quienes lo critican y que “ya llegará el momento cuando sea titular del ejecutivo que ajustemos cuentas”, lo que desató críticas, incluso entre emecistas, quienes apuntaron que sus declaraciones fueron graves y que no representaba los valores del Movimiento Ciudadano.

Ante esto y otros señalamientos contra Roberto Palazuelos, Lidia Rojas sostuvo que no existe “grilla” al interior del partido naranja, “yo considero que no, realmente todo el movimiento, algunas declaraciones que se han dado y todo eso, no quiere decir que el partido tenga problemas o que esté pasando por un momento complicado”.

Sobre la medida cautelar interpuesta por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), donde ordenó a Palazuelos retirar publicaciones en redes sociales, por considerarlas actos anticipados de campaña, la dirigente estatal aclaró que se trató de 15 a 20 contenidos publicados previo a la precampaña.

Lidia Rojas también dijo que “todas las observaciones u opiniones” han sido vertidas sobre Palazuelos y “si alguien tendría que dar una respuesta de todo ello, pues sería él”, por lo que dijo que los reflectores respecto a Movimiento Ciudadano no pueden estar únicamente sobre él, ya que “hay más personas que están registradas como precandidatas a las diputaciones locales y considero que eso es algo que los medios deben tomar en consideración”.

No obstante, también afirmó que la atención generada por el caso de Roberto Palazuelos y “el trabajo que venimos haciendo” permitirá que Movimiento Ciudadano crezca y “que siga sonando en todo el estado de Quintana Roo”.

avc