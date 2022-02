Roberto Palazuelos dice que acusaciones de que recicla las sobras en su hotel son "guerra sucia"

Luego de que una ex trabajadora del Hotel Diamante K de Roberto Palazuelos acusó al famoso de reciclar las sobras de comida del restaurante del establecimiento, el actor salió a hablar sobre ello y aseguró que dichos señalamientos son una “guerra sucia” en su contra.

“(Palazuelos) Recicla el tomate, el limón, el pan, lo que deja el cliente, la mayonesa... todo recicla en su hotel Diamante K”, aseguró la mujer identificada como Albina Amador.

“Llegó el mesero con la canastita de pan, que era una rebanada partida a la mitad. El mesero la dejó en la cocina y se le hizo fácil agarrar un pedazo y comérselo. Al ver eso, Palazuelos dijo: ‘mira este hijo de su pu** madre, se está comiendo el pan y por eso se elevan los gastos’; yo le dije: ‘Roberto, pero es un pan que dejaron los comensales’”, agregó.

Ante ello, Roberto Palazuelos aseguró a “De Primera Mano” que dicha mujer ya lo intentó demandar en el pasado pero perdió y que se trata de una “guerra sucia” que busca lastimar su imagen, ahora que es aspirante a candidato a la gubernatura de Quintana Roo.

“Todo eso es gente que le pagan, que es pura guerra sucia. Esta señora es una señora que hace como ocho años me demandó laboralmente y el juicio nunca le prosperó porque yo nunca fui su patrón, su patrón era una compañía. Quedó muy herida. Y ahora se presta a estar diciendo cosas y demás”, afirmó el “Diamante Negro”.

Asimismo, Roberto Palazuelos aseguró que la comida que se sirve en su hotel es fresca y que cosas como el pan y tortillas se hacen a mano. Y remarcó que cuando sea presidente de México se vengará de quienes lo están atacando:

“Esas son patadas de ahogado. A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están diciendo cosas, yo estoy apuntando, eh, no crean que no estoy apuntando. Ya llegará el momento, cuando yo sea titular del ejecutivo, que ajustemos cuentas”, sentenció.

