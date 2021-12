Roberto Palazuelos le ruega a Dios que lo ayude a conseguir un puesto de poder "grande"

Es bien sabido que Roberto Palazuelos desea ser gobernador de Quintana Roo, entidad del país que conoce a la perfección y a la que dice que quiere ayudar; y para lograrlo, ahora el “Diamante Negro” aseguró que le pedirá a Dios que lo auxilie con lograr su cometido.

En entrevista con el programa “Hoy”, Roberto Palazuelos dijo que luchará para cumplir su deseo de gobernar Quinta Roo en 2022.

Fue por ello que le encomendó a Dios que lo auxiliara para poder obtener un puesto de poder grande y así poder ayudar a la gente.

“Yo lo que le pido mucho a Dios es que me dé la oportunidad de poder acceder a un puesto de poder grande, para que yo pueda ayudar y tocar a miles de gentes. Estoy luchando por eso para el año que entra”, expresó el “Diamante Negro”.

Respecto a su distanciamiento con Andrés García, Roberto Palazuelos señaló que quiere mucho al actor, pero que decidió alejarse un tiempo de él.

“Yo no tengo ningún problema con Andrés, supe que se había molestado porque siente que lo sobreprotejo; yo lo quiero mucho y con la gente que quiero así soy… pero entonces mejor me abrí un ratito, no tengo tiempo para chismes y el tiempo lo cura todo”, remarcó.

