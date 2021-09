Roberto Palazuelos quiere ser gobernador de Quintana Roo; con este partido buscará candidatura

Roberto Palazuelos tiene muchas cosas en qué dedicar su energía más allá de las polémicas y la herencia de Andrés García, pues el actor y empresario reveló que buscará la candidatura para ser gobernador de Quintana Roo y que un partido político ya se acercó a él.

Así lo confirmó Roberto Palazuelos a “De Primera Mano”, programa al que dijo que está preparado para ser gobernador de Quintana Roo, pues tiene claros los problemas que enfrenta el estado, siendo el sargazo uno de ellos.

“Va a ser una campaña enriquecedora, creo que estoy mejor preparado que cualquier candidato y lo voy a demostrar en los debates. Llevo 25 años viviendo allá, conozco sus problemáticas, sus soluciones y no se está resolviendo el tema del sargazo”, dijo el “Diamante Negro”.

Este partido quiere a Roberto Palazuelos como candidato a gobernador

Roberto Palazuelos comentó que diversos partidos políticos se le acercaron luego de que hizo públicas sus intenciones de ser candidato a gobernador de Quintana Roo.

Sin embargo, el “Diamante Negro” aseguró que Movimiento Ciudadano es el que más le convence:

“Todavía no se hace oficial, se me acercaron varios partidos, no sólo Movimiento Ciudadano. Movimiento no postula políticos, postula ciudadanos y creo que ya la clase política de Quintana Roo debe ser renovada: el estado está endeudado, hay problemas de inseguridad, no están protegiendo la ecología… son muchas cosas y yo le tengo mucho cariño a esa tierra”, remarcó el actor.

Finalmente, respecto a la polémica de que Andrés García lo va a sacar de su herencia por querer vender “El Castillo”, Roberto Palazuelos dijo:

“Dicen que ya se enojó; no sé de qué se enojó, pero le mando un beso. La prensa feliz de que se volvió a enojar, que al rato nos volvemos a encontentar y no pasa nada”, apuntó.