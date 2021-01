Roberto Palazuelos es el principal heredero de Andrés García; revela cuánto dinero le dejó

Roberto Palazuelos reveló que el actor Andrés García lo nombró su principal heredero, los familiares del histrión recibirán una cantidad menor, excepto su hija Andrea García, quien quedó fuera del testamento.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, Roberto Palazuelos contó que el exgalán de telenovelas le dejó el 50 por ciento de sus propiedades.

Andrés García le heredó a Roberto Palazuelos el 50% de todas sus propiedades y "El Diamante Negro" ya aclaró ese tema con toda la familia del actor.



Los hijos y las exesposas de Andrés García se van a repartir el otro 50 por ciento: “Les deja un 10 por ciento a su hermana, 10 por ciento a Sandy (exesposa), 10 por ciento a Margarita (esposa), 10 por ciento a Andrés (hijo) y 10 por ciento a Leonardo (hijo)”, señaló Roberto Palazuelos.

Roberto Palazuelos desmiente que los hijos de Andrés García estén enojados por la repartición de los bienes, pues aseguró que el actor le ha ofrecido a Leonardo García que se haga cargo del castillo, pero él no ha querido.

“Andrés en vida le ha dicho a Leonardo que el castillo está vacío, que lo tome, que lo venda, que haga algo, pero Leonardo no quiere. Si no lo quiere recibir en vida, de qué se queja si no lo recibe cuando muera su señor padre”, dijo el empresario.

Roberto Palazuelos es abogado y funge como asesor legal de Andrés García y asegura que cómo ahora el actor no está trabajando lo que está haciendo es vender algunas propiedades para que el exgalán de telenovelas pueda vivir cómodamente sin preocupaciones.

“Yo voy a seguir vendiendo sus propiedades para mantenerlo porque Andrés no está trabajando ahorita. Tengo que ponerme la pila para poder vender el castillo, me gustaría poder hacer una operación igual (pago a plazos) para que le vaya cayendo la lana poco a poco y no se lo gaste, porque él es muy generoso y en ayudar se le va el dinero”, dijo Roberto Palazuelos.