‘Aquí se me habla en español’: Margarita Corro, diputada de Morena exige a indígenas no hablar su lengua

La diputada de Congreso de Veracruz Margarita Corro fue exhibida en redes sociales cuando exige a un grupo de una comunidad indígena no hablar su lengua y, en su lugar, comunicarse totalmente en español, por lo cual fue cuestionada por otros personajes políticos.

En la grabación que circuló en redes sociales se mira a la diputada frente a un grupo reducido de gente en un evento que, de acuerdo con reportes, se realizó con pobladores de la comunidad Ideal de Abajo en el municipio de Tierra Blanca.

En el mismo, la diputada se expresa en favor de Rocío Nahle, sobre quien, dice, “si gana será la próxima gobernadora”, en referencia a la participación de la exsecretaria de Energía del Gobierno federal en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Veracruz.

Cuando uno de los asistentes le responde en una lengua ajena al español, Corro Mendoza le increpa: “Si lo dices en español te entiendo”. Ante esto, una de las asistentes le responde que “yo tengo derecho a hablar”, ante lo cual la diputada interrumpe y dice que “no importa, estamos en una reunión pública […] Respeto su lengua, pero a mí se me habla de frente y en español ”.

Diputados como Bonifacio Castillo Cruz, de origen indígena, o Jaime de la Garza, de la comisión de Población Vulnerable y Atención a Migrantes, se expresaron en contra de la acción de la diputada y le exigieron una disculpa pública.

De acuerdo con el diario La Jornada, el segundo dijo que “es lamentable que la representante del Congreso de Veracruz no tenga empatía con estas personas”, a lo cual ella respondió: “El respeto debe ser mutuo […] Una de ellas [las asistentes] me dijo chismosa y otra me dijo que no soy digna de portar la ropa [indígena]”.

