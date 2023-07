'Me hicieron pedirle perdón de rodillas': Habla maestra atacada en kínder de Cuautitlán Izcalli | VIDEO

Luego de que se viralizó el video de cómo una maestra de kínder es golpeada y amenazada por dos padres de familia, la docente dio su testimonio del motivo por el que fue víctima de la agresión.

En un video difundido por el periodista Jorge Becerril, la maestra de kínder contó que los padres del menor llegaron al Jardín de Niños Frida Kahlo, ubicado en la avenida San Sebastián, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, para hablar de un asunto de su hijo con la directora. Sin embargo, la directora del kínder no podía atenderlos por lo que le pidió a ella que hablará con ellos.

"Ella es la mala", señala un niño a su maestra mientras su madre la golpea y toma de la mano a su papá, quien viene armado. Los hechos ocurrieron en el kinder Frida Kahlo, en Cuautitlán Izcalli pic.twitter.com/JHJ4718lWL — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 18, 2023

Cuando les abrió la puerta para atender el problema que quería tratar sobre su hijo, el padre del menor empujó la puerta y se metieron a la fuerza, en tanto, la madre le soltó una cachetada y comenzó a jalarla del cabello por todo el patio.

"El niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá", expresó la profesora, quien fue agredida en presencia de sus estudiantes, que miraban por la ventana cómo era atacada.

Explicó que una de las trabajadoras del jardín de niños fue testigo de cómo la sometió la pareja, por lo que intentó pedir ayuda, pero el padre del menor se percató de ello y se metió al comedor del plantel para apuntarle con una pistola en la cabeza.

"Después el señor sale y me dijo que ya me ubicaba, que sabía donde vivía, que sabía quien era mi familia y que me iba a matar. Este me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo", comentó la maestra con voz entrecortada.

Finalmente, la madre del menor se retiró con su hijo en mano hacia la puerta y la maestra se dirigió a su salón para ver si los estudiantes se encontraban bien, pero fue detenida por el hombre, quien nuevamente la amenazó al sostener que era una persona peligrosa y posteriormente ambos se fueron.

"ME HICIERON PEDIRLE PERDÓN DE RODILLAS A SU HIJO"... #Declaración DE LA MAESTRA AGREDIDA EN #CuautitltánIzcalli, #Edomex 🤯🤬🚨#Actualización



Maestra cuenta todo lo que no se vio en el #video compartido en redes sociales sobre su agresión, al interior del Kinder "Frida Kahlo". pic.twitter.com/MSROo3eTsU — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) July 18, 2023

