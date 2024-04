“Tú me torturaste!”; enfrenta James Barousse a Corral en medio de foro en Sonora

El exdirigente del sector juvenil del PRI Nacional, Christopher James Barousse, interrumpió un foro encabezado por el exgobernador Javier Corral Jurado, a quien acusó en público de haberlo encarcelado y torturado.

Lo anterior ocurrió en uno de los foros denominados “Diálogos por la Transformación” a favor de Claudia Sheinbaum que se realiza este martes en el Estado de Sonora.

Javier Corral fue encarado por el exlíder juvenil del PRI.

James se levantó entre el público y comenzó a gritarle a Corral; inició preguntándole si lo reconocía y el exgobernador de inmediato dijo que sí:

–¡Tú me perseguiste, me encarcelaste me torturaste y salí absuelto!”, le refirió Barousse.

–“Por jueces corruptos”, respondió Corral.

–“¡Y no voy a permitir que sigas mintiendo y no voy a permitir que sigas torturando! ¡Tú me torturaste!”, contestó Barousse.

–“¿Yo te torturé?”, le cuestionó Corral frente al público.

En el diálogo James Barousse le preguntó cuánto dinero había conseguido de las detenciones que se hicieron bajo el nombre de la ‘operación justicia para Chihuahua’, y le refirió que fueron cero pesos pues no se concretó ningún juicio.

En este sentido, el priísta expuso que él trabaja actualmente en Sonora y que no iba a desaprovechar la oportunidad de encararlo cuando se dio cuenta que estaría presente en el evento a favor de Morena, partido al que hoy apoya con la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum.