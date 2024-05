Metepec seguirá con un gobierno cercano a la gente: Enrique Vargas

"Fernando Flores tiene todo el respaldo de su amigo Enrique Vargas y esta elección la vamos a ganar a la buena, con gente buena", aseguró el candidato a Senador por la Coalición Fuerza y Corazón por México, al atestiguar el lanzamiento de la red de apoyo Apapachar-T, en Metepec.

En el teatro Quimera, hizo un llamado a salir a votar el próximo 2 de junio por Xóchitl Gálvez, una mujer guerrera que va a cambiar el rumbo del país. Agregó que ella estará muy cerca de Metepec y del Estado de México.

leer más Llama Enrique Vargas a votar 5 de 5

Tras solicitar el voto por las y los candidatos de la Coalición Fuerza y Corazón, a nivel local y nacional, Vargas del Villar aseguró que desde el Senado trabajará muy de cerca con la ciudadanía para ser el mejor legislador de la historia de la entidad.

Se comprometió a que una vez que esté en el Senado de la República, recorrerá una y otra vez el territorio estatal y seguirá atendiendo a la ciudadanía y dando resultados.

Agregó, que la elección de Metepec no solo se va a ganar sino que se va arrasar en las 5 de 5, con la participación de la ciudadanía. Los números, puntualizó, dan la ventaja a Fernando Flores, sin embargo retó, a los asistentes a que con su apoyo, se ganen todas las secciones electorales en el municipio.

"Aquí en Metepec no estamos viendo si ganamos o no, porque ya ganamos. Yo les quiero pedir que no se pierda una sola sección electoral ni una sola casilla", concluyó.

am