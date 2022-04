Acusa oposición a Mario Delgado por flujo irregular de fondos a campañas

La alianza Va por México, del PRI, PAN y PRD, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) en contra del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, por flujos irregulares de recursos de campaña, así como por enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

Después de presentar la denuncia, el coordinador general jurídico del CEN del PAN, Raymundo Bolaños Azócar, aseguró que Delgado Carrillo se ha convertido en un “delincuente electoral cínico, que además presume los actos delictivos en redes sociales y en medios de comunicación, y ya no es tolerable que se siga burlando de la justicia mexicana ni de sus instituciones”.

“Exigimos que, tanto a Américo Villarreal como a Mario Delgado, como a todos los actores involucrados en estos presuntos actos delictivos en Tamaulipas, se genere un ejercicio de riesgo, donde se contrasten sus ingresos desde 2016 a la fecha y se identifique dónde hay esos flujos irregulares, porque necesitamos evitar que la delincuencia organizada entre a las campañas electorales una jornada electoral más”, apuntó.

El panista ejemplificó con los casos de Grupo Permart, al que acusó de generar entradas irregulares y atípicas hacia las candidaturas, y con Eduardo Gattás (alcalde de Ciudad Victoria), que días después de la elección del 2021, dijo, hizo pagos en efectivo por más de dos millones de pesos, comprando casas en la playa.

“Necesitamos y exigimos piso parejo, que las elecciones en Tamaulipas y en los otros cinco estados, que hoy tenemos en proceso electoral, se realicen con apego a la legalidad”, agregó.

Por separado, el representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, sostuvo que es necesario que se investiguen las irregularidades que hay en Tamaulipas por parte de Morena, con el objetivo de evitar que en las próximas elecciones de nueva cuenta se meta el crimen organizado, como ocurrió el año pasado.

Incluso, indicó que preocupa mucho que Morena en Tamaulipas esté siendo financiado por grupos empresariales, con dinero que no se sabe de dónde viene, pues es dinero de procedencia ilícita que, señaló, evidentemente está jugando en la elección.

“Hoy hemos presentado los elementos para que se investigue lo que ocurre en Tamaulipas. Morena es financiado por grupos empresariales con dinero que no sabemos de dónde viene y que está jugando en la elección. Que nos expliquen la relación con los hermanos Carmona, uno de ellos asesinado en Nuevo León”, destacó en conferencia.

El perredista dijo que se llamará a declarar al alcalde de Morena en el municipio de Reynosa, Carlos Peña, a quien, dijo, hace algunos días lo visitaron empresarios para apoyar su candidatura con recursos económicos, y mencionó que la Fiscalía debería comparar los ingresos a través del SAT y la UIF.

Cárdenas: innecesaria una reforma electoral

El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas consideró que no es necesaria una reforma electoral, aunque estimó que lo que sí debe revisarse es el uso de “dinero sucio e ilegal” y las “intromisiones indebidas” de altos funcionarios en los procesos electorales.

Señaló que, en dado caso, les correspondería a las autoridades electorales evaluar los costos y la burocracia, para definir si se requiere algún cambio en la materia.

Durante su participación en el seminario “Los desafíos de la democracia a 45 años de la Reforma Política de 1977”, que organizó la Cátedra Madero, de la UNAM, comentó que no observa algún motivo para impulsar cambios a la legislación electoral.

“Yo no veo cuáles serían las razones para una nueva reforma electoral; primero tendría que conocer cuál es la propuesta de reforma (electoral) para saber si estoy de acuerdo. Yo, por mí, no veo la necesidad de una reforma”, expuso.

Refirió que incluso Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), ha comentado que en este momento no es necesario hacer ajustes a las reglas electorales, por lo que insistió en que él, en lo personal, no considera que se deba hacer un cambio: “yo no tendría una propuesta respecto a una reforma electoral”.

Subrayó que, en dado caso, se debe conocer la propuesta y tomar en cuenta la voz de las autoridades, particularmente del INE, porque es el que podría hacer un señalamiento más preciso sobre las necesidades en la materia.

Durante su exposición ante estudiantes universitarios, el también fundador del PRD estimó que lo que sí se debe revisar es el uso de “dinero sucio e ilegal” que se utiliza en los procesos electorales.

“El dinero sucio e ilegal sigue plagando, junto con intromisiones indebidas de altos funcionarios, a estos procesos electorales”, señaló.

Yo no veo cuáles serían las razones para una nueva reforma electoral; primero tendría que conocer cuál es la propuesta

de reforma (electoral) para saber si estoy de acuerdo. Yo, por mí, no veo la necesidad de una reforma

Cuauhtémoc Cárdenas, Excandidato presidencial

Recordó que en los gobiernos del PRI siempre había partidas de financiamiento del gobierno asignadas al partido, que se evidenciaron en casos como el del Pemexgate, pero dijo que todavía con Vicente Fox se observó su indebida intromisión en los comicios.

“El Ejecutivo, el gobierno, en sentido más amplio, y el PRI, siempre pretendieron ignorar lo que estaba a ojos vistas; la dependencia política y financiera del partido, respecto del gobierno. De 1987 a 2000, con partidas de financiamiento asignadas, el PRI siguió disponiendo de fondos del Estado muy por arriba de los oficiales, como en algún momento asomaron las tretas del caso Pemexgate”, comentó.

José Woldenberg, expresidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), sostuvo que desde el Gobierno no se termina de entender la necesidad y relevancia de los órganos autónomos como parte de las respuestas a los abusos de autoridad.

En su oportunidad, la exconsejera electoral Jacqueline Peschard destacó que la reforma electoral que busca impulsar el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende concentrar el poder y encoger a las instituciones para debilitar su autonomía.

Por ello, hizo votos por que no prospere una nueva enmienda en materia electoral, dado que, dijo, México cuenta con un sistema electoral equitativo y confiable, y principalmente con autoridades imparciales.

Para Peschard Mariscal, la propuesta de reforma anunciada por el Ejecutivo pretende “borrar de un plumazo” los últimos 45 años que el país ha avanzado, al aprobar nuevas reglas del juego para todos los actores: “esperemos que no prospere esta iniciativa”.

El dato: El Presidente adelantó que su reforma electoral incluirá recortar al 50% las prerrogativas de partidos, eliminar plurinominales y elegir a consejeros y magistrados electorales por voto popular.

drg