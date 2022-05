Migrantes protestan en Ciudad Juárez y piden ayuda para cruzar a Estados Unidos

Un grupo de al menos 200 migrantes protestaron este viernes en la Oficina de Movilidad Humana de Ciudad Juárez, Chihuahua para pedir a las autoridades del ayuntamiento ayuda para poder cruzar y llegar a Estados Unidos.

De acuerdo a medios locales el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar ya entabló pláticas con el gobierno del estado y el gobierno federal, por lo que avizoran nuevas acciones a partir del próximo lunes.

De esta manera las autoridades plantean un posible reforzamiento de las acciones de vigilancia en el municipio con más policías, para evitar que las manifestaciones se salgan de control ya que la molestia de la gente cada vez es mayor.

“Tenemos que estar corriendo para que no nos atrape Migración o la migra, no nos dejan trabajar y no tenemos dinero para comer; necesitamos llegar a Estados Unidos. Para nadie es un secreto que sufrimos mucho para llegar hasta aquí, por eso queremos que se nos regularice y ayude a llegar”, indicó uno de los migrantes en la protesta.

