Mónica Rangel afirma que su candidatura en San Luis Potosí está firme

La aspirante de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, Mónica Rangel, aseguró que no ha infringido la ley y su candidatura está firme, pues está sustentada en acciones legales, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) propusiera retirarla.

“Respecto a la información no oficial filtrada esta noche, reitero que mi candidatura está firme porque está sustentada en acciones legales que en todo momento estuvieron apegadas a la normatividad electoral. No he incumplido con la ley. Así está demostrado y quedará claro”, destacó en sus redes.

El INE pretende retirarle la candidatura a la morenista, debido a que no presentó sus gastos de precampaña, luego de analizar un proyecto de resolución que se llevará a votación.

Rangel dijo que se separó del cargo como secretaria de Salud de San Luis Potosí en fecha muy posterior al periodo de la precampaña.

“Todos mis actos están apegados a derecho y conforme a la ley”, dijo.

"No le voy a fallar a la gente que ha expresado su respaldo al proyecto de Andrés López Obrador y Mónica Rangel. San Luis Potosí cuentas con nosotros”, agregó.