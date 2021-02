Mónica Rangel y Xavier Nava representan al proyecto de AMLO: Rojas Díaz Durán

Al venir a exhortar a casi un millón de lopezobradoristas existentes en San Luis Potosí, el Senador Suplente Alejandro Rojas Díaz Durán demandó aquí el voto de los seguidores del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación y de Morena a favor de Mónica Liliana Rangel Martínez, candidata de este partido a Gobernadora del Estado, y de Xavier Nava Palacios, como candidato a la Presidencia Municipal de esta Capital.

“Vengo a San Luis Potosí a decirles que Morena tiene la oportunidad de tener la primera Gobernadora morenista del norte de México. A todos los morenistas que se dicen lopezobradoristas de corazón, les digo que si le dan la espalda a Morena con el voto estarán traicionando al Presidente López Obrador. Él nos dio un partido del pueblo de México, no de los morenistas. Morena es propiedad del pueblo de México para su transformación. Es un instrumento de la gente”, afirmó Rojas Díaz Durán en una conferencia de prensa celebrada en esta Capital potosina.

El fundador del Ala Democrática y Consejero Nacional de Morena afirmó que esto tiene que quedar claro. “Morena les tiene que servir a los potosinos y de una vez les digo a candidatos fake que andan con la bandera de que ellos son el verdadero lopezobradorismo y morenismo: vayan haciendo sus maletas y vayan entregando su candidatura, porque Mónica Rangel y Morena van a ganar la gubernatura. Aquellos candidatos que se dicen que están apoyando al Presidente, van a perder”.

En consecuencia, los invitó a declinar en sus aspiraciones y a sumarse a la candidatura de Mónica Rangel y de Xavier Nava, “porque tenemos un objetivo común”. Y reiteró: “Vengo a exhortar a cientos de miles, casi un millón de lopezobradoristas que hay en San Luis Potosí a que no le den la espalda al movimiento que fundó el Presidente López Obrador para transformar a México. Votar en contra o hacer vacío a quienes son nuestros candidatos es una deslealtad al Presidente”.

Al mismo tiempo, pidió a quienes se han expresado en contra de las candidaturas que, como dijo Lenin, “no sean tontos útiles”. Mañana, dijo, vendrán los enemigos del Presidente a lanzar a sus candidatos de “Sí Contra San Luis” y del calderonsimo, enemigos del Presidente. “¿Qué no se dan cuenta aquellos que están reclamando? Dar un voto en contra de Morena es dar un voto a la derecha. Como decía Lenin: ‘Son los tontos útiles’. Porque los tontos útiles le ayudan a la derecha, pretendiendo ser más radicales que supuestamente de izquierda. Finalmente terminan trabajando para la derecha a la que hacen el juego sucio”, dijo enfático.

"Morena es el partido del Presidente. O están con nosotros o no están"

Calificó como una traición al hecho de que algunos que se dicen lopezobradoristas estén apoyando a los adversarios del Presidente López Obrador, de la Cuarta Transformación y de Morena. Y advirtió: “No tienen por qué estar en el Verde. Morena es el partido del Presidente. O están con nosotros o no están. Yo les quiero ver la cara después de junio a aquellos que hayan votado en contra de Morena”. Del candidato a Gobernador del PVEM señaló: “Vengo a decirle de una vez al Pollo que cómo es posible que uno de sus principales adversarios ahora lo vaya a defender. Es darle la espalda a todo lo que representamos a Morena, porque aunque el Pollo se vista de verde, verde se queda. No es la 4T, no representan al Partido Verde”, afirmó el Senador Rojas Díaz Durán.

Dijo que “los vociferantes son el tipo de Morena que no somos ni queremos ser. Llegamos al poder sin romper un vidrio, pacíficamente, siendo críticos y propositivos. Nunca le faltamos el respeto a nadie”; y recordó que el propio Presidente López Obrador ha calificado de “ambiciosos vulgares” a quienes siempre están pensando en un cargo.

“Si le metemos el pie al Presidente, a la Cuarta Transformación y a Morena vamos a perder la Cámara de Diputados. ¿Y entonces sí quién nos va a defender?, Hasta ahí va a llegar la 4T. Por eso es tan importante que lopezobradorismo no tire su voto. Tiene que votar por Morena, porque si lo tiran por otros partidos fake, diciendo que son obradoristas, le hacen calgo gorde a la derecha., La gente tiene que votar donde esté el proyecto del Presidente y está en Morena. A nivel estatal Morena. Quien no lo haga, será desleal al proyecto de la 4T, a Morena y al Presidente”, puntualizó.

Morena y Mónica Rangel abrirán la puerta a todos los sectores

“Hoy tenemos la oportunidad de tener a la primera gobernadora de Morena, del proyecto de la 4T. Finalmente quien va a gobernar a nombre de Morena va a gobernar un proyecto que se va a enganchar con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Lo tienen que enganchar a la locomotora, al tren de alta velocidad de la 4 Transformación a San Luis Potosí. Tenemos que subirlo a la autopista de la 4T”, demandó.

De Mónica Liliana Rangel Martínez dijo que “es una mujer talentosa, con sensibilidad”. Pero además, agregó, “ella va a construir un proyecto de la mano de todos los sectores y líderes en San Luis Potosí”. Adelantó que la candidata a Gobernadora del Estado se reunirá con todos los sectores sociales, económicos y productivos. Ella escuchará a la sociedad, a dirigentes, empresarios, ganaderos, agricultores, comerciantes, a todos los actores sociales, para integrar su gabinete y diseñar su Plan de Gobierno 2021-2027.

“Morena no es enemiga de empresarios, mucho menos de los que han invertido y que son clase pujante. Son los que han hecho que SLP despegue y que sea potencia del norte. Morena y Mónica Rangel abrirán la puerta a todos los sectores para hacer un proyecto de mano de la gente. Le queremos dar la oportunidad a todos potosinos de participar en el progreso. Morena va a escuchar. San Luis Potosí es estratégico para el norte de México. Vamos a reunirnos con todos los sectores sociales, Vamos a incluir a sociedad civil al gobierno”, afirmó.

"Xavier Nava Palacios hará que SLP sea la punta de lanza para un nuevo futuro"

De Xavier Nava Palacios, como aspirante a Presidente Municipal de esta Capital, dijo que el navismo es una expresión democrática y liberal, que hoy está entreverada con el lopezobradorismo. “Hará que San Luis Potosí sea punta de lanza para un nuevo futuro. Quien no lo entienda es porque no ha estudiado la historia de San Luis Potosí.

Asimismo, demandó al Gobernador del Estado y a sus asesores a no meter las manos en el proceso, tratando de apoyar a un candidato que está contra el Presidente López Obrador y de la candidata de la Cuarta Transformación, Mónica Rangel. “Le digo al Gobernador, con todo respeto, a sus asesores les voy a regalar una brújula porque si apoyan al candidato que es contrario del Presidente, simplemente van a hacer que SLP no se conecte con la 4T. Obviamente que Mónica y Xavier y todos los candidatos van a arrasar, que no quepa menor duda. Vamos a ganar porque lopezobrarismo no es tonto. Sabe que tiene que votar por Morena porque es un voto de lealtad al Presidente”, advirtió.

A la pregunta de un periodista acerca de si existe un acuerdo escondido entre Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena, y el candidato del PVEM, Ricardo Gallardo Cardona, dijo desconocerlo. “Mario Delgado va a venir el lunes. Mario Delgado tiene que ser muy claro y muy preciso. Tiene que deslindarse total y absolutamente de Gallardo. No tengo nada contra él. Pero no representa lo que es la 4T”, puntualizó el Senador Suplente Alejandro Rojas Díaz Durán.